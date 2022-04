Porco Cane. Due ragazzi azzannati dal loro pitbull. Ferito gravemente il padrone della bestia ferito al collo e alla testa.

Il drammatico e incredibile episodio è accaduto ieri mattina Udine in via Pirona nel quartiere dei Paparotti. Da una prima ricostruzione dei fatti, Mattia Sturmigh è stato colto da malore mentre teneva il cane accanto a sé. La convivente che era con lui, impaurita dalle condizioni del compagno, si è chinata per prestargli aiuto. Il trambusto e l’agitazione della ragazza è stato decisivo per il cane che deve aver interpretato il soccorso come un aggressione al ragazzo, tant’è che l’animale ha azzannato prima lei e poi lui. Il ventiquattrenne ha riportato ferite molto serie ed è stato ricoverato nella terapia intensiva dell’ospedale di Udine. Meno gravi le ferite della ventunenne. E’ stato morsicato a una gamba anche il vicino di casa.