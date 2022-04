CinCinScapin Exxx…Polzive!!! Non si dimette Pavan? Si è dimesso il dirigente del comune di Udine. Puzza di bruciato a palazzo. Chi dovrà rimpiazzarlo? Caos Laudicina-Fontanini. Ancora incerta la nomina del direttore alla Net.

Era la battuta che circolava ieri in piazzetta del Lionello di fronte a palazzo D’Aronco: il consigliere leghista cocco dell’assessora Laudicina Carlo Pavan (“Meridionali sono ladri…”) non si dimette? e allora ci pensano i dirigenti.

Ieri, Damiano Scapin, dirigente del servizio di riqualificazione urbana di Udine, ha dato le dimissioni. Top secret sulle motivazioni che hanno spinto l’architetto a sbattere la porta sul muso di Fontanini. I rimbalzi di palazzo legano lo scazzo di Scapin all’arrivo ormai dato per certo del marito di Francesca Contin, ovvero Fantini. Via uno, dentro l’altro visto che è pronto il bando di mobilità all’interno del comparto. Perché tutti scappano da Udine? Il palazzo brucia e finiscono arrostiti coloro che non si adeguano ai diktat della coppia Fontanini-Laudicina. Sotterfugi, errori madornali, corsie preferenziali per gli amici da sistemare (vedi Raggi), concessioni e gare da rifare, continui ricorsi al Tar e fughe dal palazzo.

Udine, prima degli sbagliati, non aveva mai conosciuto un disordine amministrativo di queste dimensioni. Dopo il ridimensionamento, in epoca Fontanin-Laudicina, del dirigente Lorenzo Agostini (da 30 anni alle locazioni); la fuga di Daniele Damele; le proroghe per trovare un direttore amministrativo alla Fondazione Teatro Nuovo G. da Udin; il capitombolo planetario sulla Net in cui da un anno non sono in grado di trovare un direttore generale e le figuracce sui presidenti rullati come fossero birilli, esplode il caso delle dimissioni di Scapin che mette in evidenza la totale incapacità amministrativa di Fontanini & Co. Ora non resta che attendere l’arrivo di Fantini che ha già creato malumori fra i corridoi e il bando del direttore generale della Net. Poi, fra un anno si vota.