ArpaFvg Exxx…Polzive!!! Sergo (5Stelle) interroga la giunta Fvg sul caso dell’interruzione del servizio di rilevamento della qualità aria esternalizzato al costo di un milione 200mila euri. Chi misura lo smog?

Il consigliere regionale dei 5 Stelle Cristian Sergo, dopo aver letto la pagina di Leopost di stamattina, presenterà in giunta un’interrogazione per capire come sarà organizzato in futuro il servizio di manutenzione della rete di rilevamento visto che fra Arpa e la spagnola DNota il contratto è stato stracciato. L’Arpa ha chiesto la risoluzione del servizio di manutenzione della rete di rilevamento della qualità dell’aria al raggruppamento temporaneo d’impresa che aveva vinto la gara nel 2017. Il costo era stato fissato in 1milione e 168 mila euri per 48 mesi. Secondo Arpa le mancanze della ditta sono state tali da inficiare la validità legale dei dati sulla qualità dell’aria raccolti nella nostra regione. Un caos nel momento peggiore per la percentuale di smog presente nell’aria del Nord Est italico. A che serve una struttura se esternalizza servizi così delicati? Sembra che l ‘Agenzia regionale per la Protezione ambientale sia trasformata in un riparo dorato per i fortunelli che vi possono accedere. Circa 300 dipendenti, un direttore facente funzioni (il Direttore Generale Stellio Vatta era stato beccato a tirare le mesate pur essendo in quiescenza) e una pattuglia di posizioni organizzative che attinge a una ricca mangiatoia: bonus da oltre 7.500/euri/anno in più per ogni risorsa. Perché pagarli se esternalizzano i servizi? come non bastasse, l ‘organigramma è composto da ben due strutture organizzative semplici che si occupano di ambiente e della qualità dell’aria. Per questo motivo, dopo la risoluzione del contratto il consigliere Sergo chiede “chiarezza su manutenzione rete rilevamento qualità dell’aria”.

La sua interrogazione alla giunta Fedriga muove proprio dal caso del decreto di risoluzione del contratto: “In quale modo è stato garantito il monitoraggio della qualità dell’aria negli ultimi anni? E come si intende proseguire il servizio nell’immediato?. Si tratta di una vicenda su cui va fatta assoluta chiarezza. La rete temporanea di imprese con capofila DNota aveva firmato un contratto nel dicembre del 2019, per una durata di quattro anni e un importo di 1.168.800 euro ”. Anche per il futuro non mancano gli interrogativi, visto che il Decreto, pur sottolineando che il servizio proseguirà senza interruzioni, afferma che l’attuale fornitore garantirà il servizio fino all’individuazione di un nuovo soggetto, ma comunque non oltre il prossimo 15 aprile – conclude Sergo -. Sarebbe opportuno chiarire in quale modo si provvederà ad affidare la manutenzione della rete di rilevamento nell’immediato, visto che la gara avviata nell’aprile 2017 ha visto la stipula del contratto nel dicembre 2019”.