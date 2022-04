CivibankFvg Exxx…Polzive!!! Trema la finanza regionale: Sparkasse dà l’assalto ai vertici di Civibank. Presentata la nuova lista per il Cda. In testa l’AD di Bluenergy Alberta Gervasio.

Il Cda di Sparkasse, nella sua qualità di primo azionista, ha deciso di presentare una lista che verrà sottoposta all’assemblea dei soci di CiviBank convocata per il prossimo 29 aprile 2022 in prima convocazione e 25 maggio in seconda convocazione, come reso noto da CiviBank in data 30 marzo.

Trema il palazzo ed è pronta la mossa per rinnovare il Cda di Civibank ora presieduto da Michela Del Piero già amministratore unico di DM Elektron di Buja (Ud).

La capolista della squadra degli amministratori di Sparkasse è l’AD di Bluenergy Alberta Gervasio (416 milioni di fatturato). La lista è composta da Guglielmo Pellizzo, attuale vice presidente di CiviBank, Aldo Bulgarelli, Lidia Glavina e Antonio Marano presidente del Cda di Trieste Airport. Nelle posizioni successive tre dirigenti di Sparkasse: Mario Cappelletti, responsabile della Direzione Bilancio, Contabilità, Fisco, Controllo di Gestione e Pianificazione, Luca Cristoforetti responsabile della Direzione Npe e Legale e Armin Weissenegger responsabile della Direzione Finanza e Tesoreria. Infine, Silvano Chiappo, già dirigente bancario con ruoli di vertice in CiviBank. Come si vede, si tratta di una lista che esprime una qualificata espressione del territorio locale, caratterizzata anche dalla presenza di esponenti con importanti esperienze in ambito industriale e finanziario per poter disporre di una molteplicità di contributi di diverse competenze come prescritto dalla normativa in materia. Ieri si è registrato un ulteriore impegno di adesione da parte di un altro importante azionista di CiviBank: si tratta della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi che detiene il 2,87% del capitale sociale rappresentando così il terzo principale azionista della banca friulana. La somma delle azioni CiviBank oggetto degli impegni di adesione sottoscritti sino alla data odierna ammonta, insieme alla partecipazione già detenuta da Sparkasse, al 34,1% ca. del capitale sociale di CiviBank. Trema il palazzo e spunta l’ombra di DM Elektron.