Il giornale Repubblica sempre più spazzatura e senza vergogna: Pubblicate le registrazioni fra la preside del Liceo Montale di Roma e il 18enne che si trombava

Scrive Crosetto:

“Quindi se domani qualcuno portasse le sue registrazioni di “baruffe amorose” con il direttore di un grande quotidiano, un vicino di casa, un poliziotto, ad un quotidiano compiacente, finirebbero pubblicate il giorno dopo? Oppure vale solo per personale docente e studenti. Ecco alcuni brani di intercettazini pubblcati dal giornale.

«La nostra storia? Spero che tu adesso sia contento, per te sono stata solo una tacca in più sulla cintura » . Le parole usate da Sabrina Quaresima, la 50enne preside del liceo Montale restituiscono il sentimento di una donna ferita. Non ci sarebbe nulla di inopportuno. Se non fosse che in questo caso Quaresima parla a un suo studente appena 18enne, Francesco.