Mostri friulani: L’ex docente dello Stringher e l’uomo che abusava di una ragazzina.

L’uomo, 64 anni residente nella periferia ovest di Udine, ha cercato di difendersi ieri in Tribunale a Udine, dalle gravissime accuse di violenza sessuale e molestie che gli sono state rivolte da 13 ragazzini (12 ragazze). L’ex docente dello Stringher ha negato tutto ma i fatti restano: Palpeggiamenti sul fondoschiena, il proprio organo lo avvicinava alle parti intime degli allievi. Secondo le testimonianze degli adolescenti, in alcuni casi l’ex docente si sarebbe rivolto a una ragazzina con: “gattina mia”. Nel novembre del 2018 il Gip gli notificò il divieto di avvicinamento e la sospensione del servizio. L’imputato si è dichiarato innocente. Processo in corso.

Sempre ieri il Tribunale di Udine ha emesso una sentenza di condanna contro David Concina di 34 anni residente in Carnia. E’ stato condannato a 11 anni di carcere per aver costretto una bambina di 11 anni a compiere atti sessuali con l’uomo. Gli episodi erano avvenuti in casa del Concina.