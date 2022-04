ArpaStonata Exxx…Polzive!!! Mistero sulla qualità dell’aria in Friuli VG: Inficiata la validità legale dei dati raccolti dall’Arpa sulle emissioni. Risolto il contratto della ditta spagnola incaricata della rilevazione.

Arpa scrive che “a causa delle inadempienze della ditta spagnola (DNota) è stata inficiata la validità legale dei dati raccolti”. Come fa l’Arpa a garantire l’efficacia delle rilevazioni della qualità dell’aria in Friuli se il servizio non funziona? Chi garantisce la salute dei cittadini dopo questo clamoroso buco nero? Per esempio, quali sono i reali livelli di tossicità dell’aria della bassa pordenonese? Mistero. In questi giorni di furiosi dibattiti sullo stato d’inquinamento in Regione e l’alto di livello di smog certificato nei mesi scorsi nella Bassa Pordenonese, esplode un giallo clamoroso che rischia di inquadrare livelli di tossicità ancora maggiori di quelli registrati (parzialmente) fino ad oggi. Le ragioni sono incredibili: L’azienda spagnola “DNota” capofila dell’ ATI convenzionata con l’Arpa che dovrebbe assicurare l’efficienza del servizio di manutenzione della rete di rilevamento della qualità dell’aria in Friuli è accusata di gravi inadempienze relative al servizio e, per questo motivo, il 30 marzo, l’ArpaFvg ha chiesto e ottenuto la risoluzione del contratto.

Il 14 febbraio scorso l’Agenzia diretta dal ff Visintini diffidava gli spagnoli per “grave inadempimento e per non avere a tutt’oggi, nonostante i ripetuti solleciti, assegnato stabilmente e esclusivamente alla rete di monitoraggio del Friuli Venezia Giulia quattro tecnici con esperienza pari o superiore ai 10 anni di manutenzione sugli strumenti di qualità dell’aria contrattualmente previsti; nonché per non avere reso i certificati di taratura della strumentazione previsti in contratto, neppure nel numero minimo richiesto dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, con ciò inficiando la validità legale dei dati sulla qualità dell’aria raccolti. In particolare, è mancata la messa a disposizione di tutti i tecnici indicati da RTI DNota & C., nonché inosservanze gravi derivanti da ripetute negligenze della ditta spagnola nell’attività di manutenzione della rete quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l’impossibilità da parte di ArpaFvg di adottare i provvedimenti immediati conseguenti al superamento delle soglie di allarme previste dal decreto che ha introdotto importanti novità nell’ambito del complesso quadro normativo in materia di qualità dell’aria in ambiente…”, mettendo in campo nuovi strumenti per monitorare e quindi riportare sotto controllo l’inquinamento atmosferico. L’artefice della convenzione è stato l’ex direttore furbetto Stellio Vatta (tirava le mesate pur essendo in pensione) che aveva autorizzato la sottoscrizione di un contratto per il servizio di manutenzione della rete di rilevamento della qualità dell’aria in Friuli Venezia Giulia con una RTI denominata “DNota &C.” Medio Ambiente Sociedad Limitada con sede in Albolote Granada (Spagna). La durata del servizio era stata concordata in quarantotto (48) mesi naturali e consecutivi; il contratto è stato sottoscritto in data 20.12.2019. L’amministratore unico della RTI è Oscar Navarro Cabre, nato a Barcellona. Caproni friulani bidonati dagli spagnoli.