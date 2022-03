Fincantieri Exxx…Polzive!!! Il presidente Massolo lascia le navi per Benetton. Chiuso il bilancio si apre la partita delle nomine: Bono verso la presidenza. Nel cda Federica Seganti.

Come riporta il “Secolo XIX”, dopo la chiusura del bilancio si è aperta la partita delle nomine per rinnovare il Cda e dunque i vertici di Fincantieri. Archiviata la perdita del 2020, la società di Cassa Depositi e Prestiti (78%) d’un balzo ha traghettato i conti all’utile per 22 milioni, oltre a una impennata nei ricavi a 6.662 milioni, +28,3%. L’incastro delle nomine incrocia Atlantia, la holding della famiglia Benetton e il passaggio del presidente di Fincantieri, Giampiero Massolo alla stessa carica. Per questo motivo, l’ex capo dei servizi segreti e diplomatico di lungo corso, dovrà dare l’addio alle navi. Si aprono cosi le porte per Giuseppe Bono (78 anni compiuti una settimana fa) come presidente del Cda dopo una ventina d’anni come amministratore delegato. Sarà l’assemblea – tra 27 aprile e 20 maggio – a scegliere e formalizzare il nuovo consiglio che vede come amministratore indipendente la leghista Federica Seganti. La soluzione più accreditata è il ticket Bono presidente e l’alessandrino Fabio Gallia (59 anni) Amministratore Delegato alla condizione che Il ‘timoniere’ Bono non si lascerebbe mai confinare in un opaco ruolo di ‘presidente di campanello’ e certamente vorrà tenere per sé qualche delega operativa.

Il manager, approdato nel 2002, incasserebbe un altro triennio doppiando la boa dei 20 anni alla guida di quello che era un carrozzone e ora è uno dei protagonisti della cantieristica mondiale con commesse anche per la Us Navy e incursioni in altri settori, si pensi solo al Ponte di Genova. Per Massolo, in Fincantieri dal 2016, dopo carriera diplomatica e vertice del Dis (servizi segreti), è aperta la strada della presidenza di Atlantia, holding della famiglia Benetton che sta concludendo il passaggio di Autostrade a Cdp.