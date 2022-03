LignanoPantano Exxx…Polzive!!! Vertice del Centrodestra: Nessuno tira per la giacchetta Brini. Dopo 10 anni con Fanotto resti col sindaco. Nuova apertura alle civiche G3. Si vota il 12 giugno

Si vota il 12 giugno anche in Friuli e l’eventuale ballottaggio finisce in piena estate: domenica 26 giugno. Attori già nel panico per via dell’ astensionismo che volerà alle stelle visto che il secondo turno scivola alla fine di giugno. Chi andrà a votare? Tutto può accadere.

Un elemento di chiarezza dal vertice del centrodestra lignanese convocato ieri sera al “San Remo” di Riviera è emerso. “In queste settimane di incontri e riunioni, Brini non si è mai presentato, né ha chiesto un incontro col centrodestra. A leggere le sue dichiarazioni riportate ieri dal Messaggero Veneto sembra che tutti siano in attesa del messia. In realtài – fanno sapere dal quartier generale centrodestrista – abbiamo capito una cosa: vuol riproporre la sua lista “Forza Lignano” e accodarsi a chi gli promette una poltrona sicura. Noi – concludono – a questo giochetto non ci stiamo”.

In termini grossolani questa è stata la sintesi del vertice di ieri sera sul caso dell’assessore della giunta Fanotto. Pertanto i responsabili dei tre partiti (Forza Italia, Lega per Salvini e Fratelli d’Italia) si sono dati appuntamento a una prossima riunione per avere il responso del gruppo delle civiche “G3 Generazioni”. Considerati gli ottimi rapporti fra il gruppo di Trabalza-La Placa con Forza Italia (in foto Tabalza, Iermano e Teghil), non è escluso che un accordo possa essere a breve perfezionato. Resta da definire solo la convergenza sul nome del candidato sindaco che, pare, la rosa di nomi non manchi. In quanto al gruppo di Fanotto, dopo il polverone fra il sindaco e Meroi, si sta sempre di più profilando la candidatura di Mattia Poletto su cui il sindaco punta decisamente. In realtà i maligni sospettano che dietro il morboso corteggiamento del sindaco uscente nei confronti dell’imprenditore lignanese affiori la prospettiva di autodesignarsi sindaco ombra per il prossimo mandato e tirare le fila dell’amministrazione guidando, in caso di vittoria e a suo piacimento, il “sindaco” Poletto. Va detto che l’imprenditore delle discoteche é consigliere comunale, dotato di grande passione ed impegno per il suo lavoro, ma che in questi 5 anni non è mai intervenuto in aula.