IoDonna Exxx…Polzive!!! Due friulane irrompono nelle agenzie di stampa regionali: Paola Treppo con Fedriga e Luciana Idelfonso con Zanin

Momento d’oro per le giornaliste friulane in volo verso Trieste. Dopo l’inserimento di Paola Treppo, ex Telefriuli, in Agenzia Regione Cronache diretta da Demetrio Filippo Damiani, nel capoluogo regionale è arrivata anche Luciana Idelfonso. L’inviata di “Udinese Tv”, da alcuni giorni, fa parte dell’Agenzia Consiglio Notizie diretta da Fabio Carini. Dovrà seguire la comunicazione del presidente del Consiglio Zanin e farà squadra con Roberta Candusso, Daniele Benvenuti e Francesco Antonini (ex Gazzettino).

Paola Treppo è entrata nello staff dell’agenzia Regione Cronache già da un paio di mesi e segue le vicende della giunta dopo che la Pozzetto si è trasferita, temporaneamente, ad altro ufficio.