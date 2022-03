FrieFvgExxx…Polzive!!! L’Avvocato pordenonese Da Re (Bini) verso la riconferma al Frie. Entra Lunazzi in quota Centrosinistra. Confermati Tollon, Cabibbo, Agostinis e Zanolla (Confapi)

Come anticipato su queste pagine,l’avvocato pordenonese Alessandro Da Re è stato indicato dal consiglio regionale per la presidenza del Fondo di Rotazione assieme ai professionisti Enrico Agostinis, Andrea Cabibbo, Marco Lunazzi e Alessandro Tollon quali componenti del Comitato di gestione del Fondo di rotazione per le iniziative economiche (Frie). Confermato Michele Zanolla in quota Confapi. Sono queste le candidature sulle quali la Giunta per le nomine del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, presieduta da Piero Mauro Zanin, ha concesso parere favorevole a maggioranza in attesa che domani, in apertura della seconda giornata consecutiva di attività legislative nell’emiciclo di piazza Oberdan a Trieste, l’Aula proceda alla votazione definitiva. Nello specifico, via libera sulla conferma di Da Re nel ruolo di presidente del Comitato di gestione.