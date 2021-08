Porcilaia Italiana. Il caso del rave party di Valentano non autorizzato. Dopo 6 giorni sgomberato il campo.

“Perche’ a noi cittadini vengono chiesti sacrifici, vaccini, green pass, mascherine mentre 6.000 persone possono arrivare da ogni parte d’Europa senza controlli o quarantene, occupare abusivamente un luogo e vivere per tre giorni ai confini della legalita’ e del rispetto?”.

Valentano, 19 agosto 2021 – E’ finito il rave party illegale iniziato il 13 agosto nel Viterbese. Le forze dell’ordine, dall’alba di oggi, sono intervenute di fronte all’ingresso del lago di Mezzano. Sul posto una ventina di blindati del reparto mobile della Polizia di Stato, due squadre di conofili e alcune ambulanze. Presenti anche guardia di finanza e carabinieri. Per tutta la notte, dopo lo stop alla musica intorno alle 3, è stato continuo il deflusso di camper, autocarri e auto. I mezzi sono stati fermati ai posti di blocco presenti in tutta la zona, sia nel Viterbese che nella parte di Grosseto, e le persone a bordo sono state identificate. Due ragazzi sono stati arrestati per aver forzato un posto di blocco. Molti partecipanti sono risultati stranieri. Un elicottero sorvola la zona. Intorno alle otto di mattina la stragrande maggioranza dei giovani aveva già abbandonato il luogo. Gli altri stanno smontando le tende e portando via le loro cose in queste ore Al momento permangono un centinaio di mezzi e circa 250 persone ma non si registrano disordini o resistenze e la situazione appare pienamente pacifica.