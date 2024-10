PontidaFedriga Exxx..Polzive!!! Il presidente accusa i violenti ProPal. Profonda solidarietà a Matteo Salvini: Per aver fatto rispettare le regole è sotto processo e tutto il paese dovrebbe opporsi a questa vicenda. Sull’autonomia differenziata vengono raccontate solo menzogne. Zaia: Il centralismo ha provocato 3mila miliardi di debito.

Due i temi fondamentali di questa edizione di Pontida: Open Arms e l’autonomia differenziata. Salvini ha raccomandato i suoi: “Niente critiche ai nostri alleati”. Ieri Tajani era stato apostrofato come “scafista”. Quindi, sotto coi cavalli di battaglia del Carroccio stile Pontida. Fedriga alza il livello e inizia il suo intervento partendo dai disordini di Roma della manifestazione proPal in cui gli infiltrati hanno ferito una 30ina di agenti. «Costoro non rispettano la legge e io mi vorrei collegare proprio a fatti di Roma per esprimere la solidarietà del Friuli Venezia Giulia a Matteo Salvini. Che semplicemente per aver fatto rispettare la legge e le regole, oggi è sotto un processo che tutto il paese, anche chi la pensa in modo diverso dal nostro, dovrebbe opporsi e dire che un ministro che ha un mandato popolare per governare e per fare rispettare le regole, non può andare sotto processo. E poi siamo qui – continua Fedriga – come regione a statuto speciale, regione autonoma, per portare la testimonianza che l’autonomia migliora il servizio ai cittadini, dà risposte al nostro paese e dà delle responsabilità a chi governa. Sento solo menzogne. E allora chiedo: dove c’è scritto che la legge Calderoli spacca l’Italia? E’ atto una comunicazione delle falsità e delle menzogne che a pagarne le conseguenze saranno i cittadini di questo Paese». Fedriga era accompagnato sul palco dall’assessore Zilli, dal capogruppo Lega in consiglio regionale Calligaris e da Maddalena Spagnolo. Poco dopo è salito sul palco Luca Zaia, accompagnato dal gruppo dei 21 consiglieri regionali veneti che hanno srotolato la bandiera del Leone di San Marco. Il presidente veneto attacca: «In democrazia c’è anche chi prende il 77% dei voti. Per noi quest’anno è una Pontida unica, l’ho definita Pontida delle Pontida. Finalmente con l’autonomia ce l’abbiamo fatta! e questo è un merito della Lega. Noi non siamo quelli che tifano per l’equa divisione del malessere, ma per l’equa divisione del benessere. Il centralismo ha provocato 3 mila miliardi di debito pubblico. L’unica soluzione è cambiare paradigma. Le valli bergamasche s’illuminano.