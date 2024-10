EuroCisint Exxx…Polzive!!! La faraona dei cantieri incanta i leghisti accorsi aPontida. Per fermare l’invasione di stranieri chiederemo l’intervento dell’Unione Europea.

L’europarlamentare Anna Cisint si è fermata a lungo con Salvini e Dreosto sui prati di Pontida. Complice lo stand gastronomico del Friuli, l’ex sindaco di Monfalcone ha spiegato ai presenti qual’è la scala delle priorità da affrontare a Bruxelles. Innanzitutto respingere l’invasione di stranieri. Cisint conosce la materia come pochi, pertanto ha le idee chiare su come affrontare l’argomento: «L’Ue deve agire concretamente per fermare l’invasione. L’attuale crisi in Medioriente aggrava la pericolosità della rotta dei Balcani, che rappresenta il principale flusso di immigrazione via terra verso l’Ue e da cui potrebbero transitare, come già avvenuto in passato, elementi pericolosi e minacce alla sicurezza dei cittadini. Il nord-est dell’Italia è una delle realtà più esposte, per questo ho presentato un’interrogazione alla Commissione europea per chiedere di agire immediatamente per bloccare questi flussi e fermare i sostegni al cosiddetto ‘turismo dell’asilo’. Serve controllare l’accesso dalla Bosnia e dagli altri confini interessati, così come servono misure concrete per bloccare questo lucroso traffico, con una revisione delle norme in materia di respingimenti e con il rafforzamento dei centri in Paesi terzi. Le parole non bastano, ora bisogna agire: l’Ue ha il dovere di proteggere le frontiere europee». E’ questo il testo di un’interrogazione alla Commissione europea cui la faraona è prima firmataria. Il documento è sottoscritto anche dagli europarlamentari Lega Aldo Patriciello, Silvia Sardone e Roberto Vannacci.