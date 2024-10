LegaElettrosega Exxx…Polzive!!! A Pontida il frico di Budai magnetizza la vigila. Salvini celebra il gemellaggio Friuli-Sicilia. Vannazzi sedotto dal profumo di polenta friulana: Meglio dei viveri K! Alimento ideale per i nostri soldati. Domani attesi Orbàn e Ventura (Chega!) allo stand dei friulani.

La vigilia di Pontida non è vigilia se uno non attraversa lo stand del Friuli da dove il profumo della polenta e del frico invade tutto il pratone. Il gran cerimoniere dell’evento è lo storico leghista detto “l’ungherese”, Alberto Budai da Gonars. Salvini è un affezionato della pietanza e poche ore fa ha improvvisato una sorta di gemellaggio gastronomico fra la Sicilia e il Friuli. Ma quest’anno è l’anno delle novità ed oltre a Orbàn ad onorare Pontida è stato invitato anche il generale Vannacci che in fatto di alimentazione, soprattutto militare, è un esperto. L’europarlamentare è rimasto ben impressionato delle qualità delle portate ed ha chiesto porzioni su porzioni della famosa pietanza al punto da promuoverlo come alimento ideale per i soldati che, sul fronte, hanno bisogno di energia al posto degli stagionati “ViveriK”.

Il team dei fedelissimi friulani che sono già arrivati sul pratone è composto da Lorenza Ioan, Budai, Dreosto, Cisint, Roberti, Bosello, Zamaro, Salvini, Vannacci e molti altri. Domani toccherà ad Orbàn assaggiare il frico di Budai. E figurarsi se il portoghese Ventura, presidente di Chega! (Basta) rinuncia alla polenta. Il leghista friulano gli sta preparando una sorpresa. Il Friuli è già un passo avanti e Salvini, molto raffreddato con Fedriga, non è più interessato a spendersi per il terzo mandato dell’attuale presidente in Friuli. Visto che non lo fa neanche per Zaia.