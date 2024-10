CentenarioSanitario Exxx…Polzive!!! Celebrati oggi i 100 anni della posa della prima pietra dell’ospedale di Udine. Grande festa e gramole rapaci al padiglione 15. Anche per il catering si spremono i lavoratori come limoni: la spesa di 9.000 mila euri caricata alla voce “mensa” dei dipendenti. Figuraccia atomica del sindaco De Toni e dell’assessore fine-corsa.

Oggi si è celebrato all’ospedale di Udine i centenario della posa della prima pietra. Grandi parole in sala polifunzionale con il sindaco di Udine che festeggiava i rapporti (pessimi, vedi Curcio) fra università e azienda ospedaliera e l’assessore fine-corsa Riccardi che ripeteva le solite litanie. Per il fastoso centenario è stato acquistato un inserto sul quotidiano “amico” per l’importo di 11 mila euri. Ma lo scandalo maggiore, visto che il sindaco di Udine è anche delegato al personale del suo comune e il sanitario continuava a lisciare il pelo ai sanitari, è quello dell’impegno di spesa per il ricco catering allestito al padiglione 15 cui erano stati dirottati tutti i partecipanti alla cerimonia andata in scena al Polifunzionale. Quanto è costata la festa gastronomica? l’importo previsto di spesa è stato quantificato in € 9.075,00. Chi se ne è fatto carico? I vertici dell’azienda (beni e servizi) hanno deliberato che l’importo vada “caricato” alla voce di conto economico “305 MENSA”, dicesi “Mensa” del Bilancio Sanità del corrente esercizio 2024. Ciò significa che paga il povero lavoratore. Un’azienda che perseguita il dipendente: lo spreme come un limone causa carenza personale e con le mancate retribuzioni per i richiami in servizio e gli fa pagare anche il catering. 100 anni dell’ospedale di Udine, lavoratori spremuti e mazziati.