PonteRotto Exxx…Polzive!!! Confindustria irriconoscibile: In Friuli negato il libero mercato. Agrusti favorisce solo la sua cricca. Le dichiarazoni farlocche di Cenedella sui terreni della Silva. Bidoli interroga la giunta

Per i seguaci del libero mercato, della libertà d’impresa e dello sviluppo economico uscito dalle bardature del socialismo reale, quella di ieri è stata una delle pagine più oscure che il Friuli abbia mai conosciuto. Un presidente di Confindustria attacca un gruppo di imprenditori che, acquistando dei terreni da privati, ha fatto saltare il progetto della Kronospan d’intossicare la bassa pordenonese di San Vito. Tagliamento compreso.

Per il ducetto Agrusti (invischiato nella questione Onda Comunication e nelle peste a Treviso per via di un’accusa di tentata corruzione di un ufficiale della tributaria), l’impresa è solo quella che si realizza sotto il suo controllo. In tal senso, e con la complicità del sodale Gerolin, l’imbucato direttore generale del Consorzio Industriale Ponte Rosso, aveva assicurato al povero amministratore unico Cendella che i terreni sui quali sarebbero dovuti sorgere i magazzini degli scarti di legno per la Kronospan, erano nella disponibilità della ditta. L’incauto amministratore è caduto nell’imboscata tesa da Gerolin ed ha presentato alla regione Fvg, il 20 dicembre scorso, una dichiarazione dettagliata sulle proprietà e sulle disponibilità dei terreni che il furbissimo Gerolin aveva “venduto” alla Kronospan. Il documento è clamoroso: Cendella dichiara che su 92 particelle catastali totali, 75 sono in DISPONIBILITA’ e 17 di PROPRIETA’. Cendella dichiara di essere in grado di produrre anche i contratti preliminari di compravendita. In realtà una società vicentina, la Fileo, ha acquistato i terreni che Cendella aveva dichiarato essere nella sua disponibilità. Purtroppo Cendella non aveva fatto i conti col libero mercato dove un privato vende e l’altro compra. Per il presidente di Confindustria Alto Adriatico un principio da respingere. Anche di fronte a un falso in atto pubblico. Per questo motivo la Fileo ha allertato la regione per segnalare che Silva srl possiede solo la miseria di 17 particelle catastali. Non ha i terreni e il pretoriano Gerolin non sa come fare per giustificare la figura di merda rimediata con gli squali austriaci. Il ducetto di Confindustria sta pensando di espropriare i terreni appena acquistati e di impedire alla Fileo di associarsi al Consorzio Ponte Rosso di San Vito al Tagliamento. Come in un regime.

Sul punto il legale del proprietario delle aree si è già mosso nei confronti della Regione per richiedere l’annullamento della domanda di Silva in quanto la stessa non potrà certo essere realizzata sulla proprietà altrui; mentre i consiglieri regionali Moretuzzo e Bidoli del “Patto per l’Autonomia”, hanno presentato un’interrogazione alla giunta Fedriga sulla questione dei terreni venduti.