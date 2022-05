ManicomioGorizia Exxx…Polzive!!! A un mese dalle elezioni Ziberna azzoppato per l’ennesima volta dalla sua maggioranza. Manca il numero legale sul bilancio. Non basta il puntello Portelli.

Gorizia, per mille motivi, tragici, meno tragici, storici, culturali, architettonici, ambientali, sociali è già nella storia. Ma da ieri, lo è ancora di più. Non si trova traccia in tutta Italia di un comune il cui sindaco sia stato fulminato un numero imprecisato di volte come quello del comune ai piedi del calvario. Un Calvario. L’ultimo episodio risale a ieri pomeriggio quando Rudy Ziberna è stato arrostito dalla sua stessa maggioranza. Il consiglio era stato convocato per votare il bilancio di previsione, non una passeggiata. L’adunanza si è conclusa molto in anticipo, attorno alle 17, per la mancanza del numero legale. In Aula, infatti, erano presenti solo 19 consiglieri con diverse defezioni tra i banchi della maggioranza. Assente anche il sindaco Rodolfo Ziberna, che si era trasferito al parco della Rimembranza per prendere parte alla commemorazione dei deportati locali in Jugoslavia. A chiedere la verifica è stato Emanuele Traini (Gorizie), anche lui risultato assente.



Scrive “Il Goriziano”: « Sarà il presidente del Consiglio comunale, Luca Cagliari, a riconvocare i capigruppo e fissare la data, ormai alla prossima settimana. “Sono mareggiato – il suo commento – abbiamo buttato via 4mila euro per mezz’ora di seduta. È un atto irresponsabile, c’erano persone che non potevano essere presenti. I centri estivi non possono partire”. Il primo cittadino, peraltro, è arrivato in Aula poco dopo la fine della conta da parte del segretario Maria Grazia De Rosa “ma non sarebbe comunque cambiato” rileva Cagliari. Sorpresa nelle stesse file della maggioranza, che si sono subito riunite per fare il punto e discutere».