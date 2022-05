FriuliMarcio Exxx…Polzive!!! 2 friulani condannati per una maxi frode fiscale fra i quali il procacciatore di sponsor dell’APU Basket di Udine.

La sentenza è stata emessa ieri dal Tribunale di Udine: 2 anni e 4 mesi di reclusione contro Michele Basso 45 anni di Udine e 1 anno e 6 mesi, con la sospensione condizionale della pena, contro Giorgio Peressini di Manzano (Ud) di 67 anni. Le decisioni del giudice derivano da un’inchiesta promossa dalla Guardia di Finanza di Monza relativamente a finte fatturazioni che permettevano di realizzare una frode fiscale compiuta attraverso giri di danaro fatto transitare nei paradisi fiscali esteri e poi “girato” in contanti agli imprenditori. I fatti risalgono al 2015 quando l’attuale procacciatore dell’APU Udine era il legale rappresentante della “M.G. service” specializzata nel commercio all’ingrosso di metalli ferrosi fallita nello stesso anno. La difesa di Basso ha sostenuto la non validità delle dichiarazioni rese dalla Polizia Giudiziaria e l’inattendibilità della versione resa in aula dall’amministratore delle società inglesi. I legali del responsabile marketing dell’Apu Udine hanno preannunciato ricorso in appello.