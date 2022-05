VarianteBianchini Exxx…Polzive!!! A Codroipo il centrodestra cala il ticket europeo Mauro-Bianchini. Piazza dei Dogi: il primo comune in Friuli ad ottenere i fondi del Pnrr.

Il comune di Codroipo, fra quelli che non sono capoluogo di provincia, è il primo della regione ad aver ottenuto un finanziamento dal bando nazionale del Pnrr sulla “Rigenerazione Urbana” relativo al complesso esterno di Villa Manin che rientra nella competenza del comune. L’assessore ai lavori pubblici Giancarlo Bianchini è orgoglioso dell’idea che ha portato a compimento e che dimostra il gran lavoro svolto in questi anni i cui risultati si vedranno nel prossimo mandato. L’importo finanziato è di 4milioni e 200mila euri, una cifra importante che sarà investita nella parte Est della villa. Comprende: viabilità, parcheggi, arredo urbano, illuminazione e la riqualificazione di piazza dei Dogi. Codroipo è il primo comune del Friuli ad entrare nella graduatoria del bando di rigenerazione urbana calibrato sul Pnrr. Per questo motivo l’assessore Bianchini sarà una delle teste di serie fondamentali nella squadra di Gianluca Mauro. Se il compito del candidato sindaco è quello di modellare la squadra sulla base delle singole sensibilità, l’assessore ha sulle sue spalle la responsabilità di disegnare la città del futuro. Come sarà Codroipo nei prossimi vent’anni? Bianchini ha le idee chiare: il centro del Medio Friuli potenzialmente attraente oltre i 300Km da Nord a Est; da Sud a Ovest. Nasce con questo spirito il recupero di Villa Ballico, a pochi metri da piazza Garibaldi. La regione ha già stanziato 2milioni 900 mila euri su un investimento complessivo di circa 4milioni. Il progetto prevede la realizzazione di un’area espositiva museale, una mostra permanente, il trasferimento del museo archeologico, un progetto di sviluppo culturale, caffetteria e ristorazione. I lavori, assicura l’assessore, inizieranno all’inizio del 2023. Progetti di respiro interregionale che scivolano rapidamente sulle scrivanie degli assessori regionali grazie al raccordo di natura politica del centrodestra che unisce Codroipo con Trieste.