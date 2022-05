LatrinaFriulana Exxx…Polzive!!! La Procura di Udine apre un fascicolo nei confronti dell’amministrazione comunale di Fontanini. Ipotesi di abuso d’ufficio

Il 21 febbraio scorso, la società Spritz Time che gestisce il caffè Contarena ha depositato in Procura una denuncia per abuso d’ufficio contro l’amministrazione Fontanini. Il fascicolo é stato assegnato al Pm Elisa Calligaris. Tecnicamente significa che alcune persone afferenti all’ufficio locazioni e patrimonio potrebbero essere indagate. A un anno dalle elezioni, il centrodestra a trazione leghista finisce nella bufera di un esposto da parte di un affittuario dei locali del comune. Dopo il caso mense, un’altra randellata si abbatte sulla maggioranza dei periferici. Il palazzo, ora governato dalla badante delle valli Pauletig, vive nel panico di finire in Tribunale. Tornando alle contestazioni fra le due parti, la società Spritz Time ha fatto sapere che “tramite il nostro legale Federica Tosel, abbiamo depositato un’integrazione di denuncia perché venissero valutati ulterioriori fatti che noi riteniamo costituire reati compiuti dagli uffici comunali. Restiamo in attesa che la Procura svolga tutte le indagini di sua competenza – fa sapere l’amministratore della società – .Crediamo di essere stati vittime di un atteggiamento palesemente punitivo nei nostri confronti. Dimostrando non solo una pessima gestione della cosa pubblica ma di veri e propri abusi penalmente rilevanti.

Per il momento ci limitiamo ai fatti e cioè che c’è un indagine penale in corso e che Spritz Time risulta parte offesa”.