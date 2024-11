PomeriggioCinque Exxx…Polzive!!! L’ex calciatore Andrea Carnevale racconta in Tv la drammatica vicenda del giorno in cui suo padre uccise la madre. “Dall’età di 14 anni non chiamo più mamma”. Il video racconto.

Da TgCom24:

“L’ex calciatore Andrea Carnevale ha ricostruito a “Pomeriggio Cinque” il drammatico momento in cui suo padre Gaetano ha ucciso la moglie Filomena al culmine di ripetute violenze. Dice Andrea: “Lui era malato di gelosia, ma la donna non è dell’uomo”.

“Sono molto orgoglioso di raccontare questa storia in televisione, dopo 50 anni penso che sia l’ora di raccontare e far capire soprattutto agli uomini che oggi ammazzano le proprie mogli che non bisogna più farlo, è ora di smetterla”, esordisce l’ex centravanti laureatosi campione d’Italia con il Napoli guidato da Diego Armando Maradona. Quindi, Carnevale torna sulla morte della madre: “Avevo 14 anni, io ero vicino al fiume mentre mia sorella Romana era lì con mia madre a lavare i panni. Mio padre si è svegliato, è andato giù al fiume e praticamente l’ha ammazzata con un’accetta. Un grande dolore. Lei non voleva che i suoi figli andassero dai carabinieri perché una volta nei paesi c’era un po’ di vergogna – ha proseguito Andrea Carnevale nello studio di Myrta Merlino -. Ero specialmente io ad andare dai carabinieri, ci sono andato tante volte. Non ho niente contro l’arma, provo grande ammirazione, ma il maresciallo purtroppo mi disse che fin quando non vedevano il sangue non avrebbero potuto fare niente”.