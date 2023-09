UdinePolveriera Exxx…Polzive!!! CazziAmari per il nuovo Prefetto Lione, Marchesiello fa la festa in castello e la città brucia: Violentissima rissa in via mercatovecchio, nel cuore della città. Spiegamento di forze dell’ordine. Accoltellamenti.

Proprio la sera della festa dei saluti alla città (e alla caserma Cavarzerani…) del prefetto Marchesiello, in via Mercatovecchio è scoppiata una rissa atomica che ha coinvolto non meno di una ventina di stranieri. Dalle prime informazioni diffuse da alcuni consiglieri comunali, stasera verso le 21 nel cuore di Udine, c’è stata una violentissima rissa fra bande di stranieri di origine afghana e indiana. Due gruppi di esagitati si sono affrontati come animali, hanno distrutto cestini, tirato pugni, calci e accoltellamenti. Sono intervenute diverse pattuglie delle forze dell’ordine e un’autoabulanza. Gli scontri sarebbero poi proseguiti in viale Ungheria dove le bande di spacciatori hanno il loro quartier generale. Proprio oggi il Prefetto Marchesiello aveva convocato una conferenza stampa di commiato alla città e stasera la cena in castello. Fra i ricordi più significativi della sua permanenza, il dirigente ha voluto segnalare la festa degli alpini. Fra pochi giorni s’insedierà il nuovo Prefetto che giunge da Pordenone, Domenico Lione. Il messaggio di benvenuto non è rassicurante. Serata sbagliata, Udine sconfitta anche a Napoli.