PdFvg Exxx…Polzive!!! I Democratici Fvg passano da Liva alle macerie. Esplodono i petardi nella bassa friulana. Martines ha dichiarato guerra a Lenarduzzi e consegnato l’agro aquileiese ai triestini.

I numeri parlano chiaro. Ancorché lo sconfitto alla segreteria regionale Franco Lenarduzzi si sforzi di rammentare: «Nel partito dobbiamo lavorare assieme, evitando l’omologazione delle idee (…) e che «Il Pd non può essere un partito chiuso sostenuto da metodi ed esperienze del passato», il giorno dopo il congresso, in alcuni circoli spuntano solo macerie. Stracci che volano e rese di conti (Conti…). Ad iniziare dall’esito di Palmanova (che comprende Bagnaria Arsa, Santa Maria la Longa e Trivignano) dove l’ex sindaco Martines ha apertamente voltato le spalle al candidato della bassa Lenarduzzi, sindaco di Ruda, col quale aveva intavolato una sorta di “patto tra gentiluomini” alle scorse regionali. Il sindaco di Ruda, anche su pressioni esterne, aveva rinunciato alla candidatura alle regionali lasciandogli via libera in cambio del sostegno dell’ex sindaco di Palmanova alla segreteria. Come si sa in politica le promesse sono spesso scritte sul ghiaccio e dopo poco tempo si sciolgono. Così è stato per Lenarduzzi e per tutta la bassa che ora si trova nelle mani dei triestini. Per Martines, il sostegno alla Conti significa disegnare nuovi rapporti di forza all’interno del Pd in consiglio regionale in cui il primo obiettivo è la sostituzione del capogruppo Moretti. L’ex sindaco di Palmanova, rivendicando la vittoria di Caterina Conti vorrà, presto o tardi, andare all’incasso e con l’appoggio della nuova segreteria, chiedere di essere indicato come capogruppo in consiglio regionale in rappresentanza del nuovo corso del Pd Fvg. Nella bufera dello scontro fra bassa friulana e Trieste finisce triturato anche l’ex consigliere regionale Cristiano Shaurli per ben due volte eletto in consiglio provinciale nel collegio di Fiumicello. Anche Shaurli ha girato le spalle al candidato dell’agro aquileiese. Basta leggere i corrispettivi di Palmanova e Cervignano per capire l’andazzo. Nella città stellata Caterina Conti ha ottenuto 21 preferenze contro le 11 di Lenarduzzi. A Cervignano Lenarduzzi 21 e Conti 2. Circolo della Destra Torre (Campolongo, Aiello, San Vito e Visco) Lenarduzzi 11 e Conti 11. Bordignon segretario del Circolo con Conti. Ad Aquileia Conti ha sorpreso tutti ottenendo 9 voti contro i 17 di Lenarduzzi. Come si vede, nell’aera della bassa friulana-agro aquileiese in cui Lenarduzzi avrebbe dovuto spopolare (sindaco di Ruda) si è trovato di fronte un avversaria di tutto rispetto e con molte preferenze. L’insofferenza per questo esito è tangibile, all’orizzonte le imminenti elezioni comunali con alcuni appuntamenti di area di grande rilievo: Aquileia, Terzo di Aquileia, Staranzano, Gradisca d’Isonzo e Grado.