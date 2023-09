LegaMotosega Exxx…Polzive!!! Tensione in Lega. Dreosto impone Pizzimenti vice segretario vicario Fvg al posto della Zilli. Ritorna il gelo con Fedriga. Lo strappo a Pontida.

Come riporta il Messaggero Veneto di oggi, in Lega è tornato il gelo. Relazioni indurite fra l’impero e la “ruralia” (cit); fra l’asse che fa riferimento a Fedriga e quella di Dreosto. Ancorché al congresso regionale Fvg del 3 settembre scorso, Dreosto (vedi intervista pagina fbook) continuasse a distribuire messaggi di distensione e ricondurre a “invenzioni giornalistiche e gossip” la ruggine col presidenti, in Friuli ci sono due leghe. Forse tre. Ma il rinnovato indurimento è figlio proprio di quelle furbissime operazioni che hanno determinato l’elezione del nuovo direttivo regionale con la nomina di Graziano Pizzimenti a vicario di Dreosto ed esclusa Barbara Zilli (nemmeno eletta) ritenuta troppo “vicina” al presidente. Va da sé che il controllo politico del partito in Friuli è nelle mani di Dreosto, Pizzimenti, Leon, Zannier, Cisint e Gava. Alla corrente di Fedriga, con le triangolazioni impostate al congresso regionale, sono rimasti solo Stefano Mazzolini e Pierpaolo Roberti. Questa “esclusione” dalla stanza dei bottoni del presidente ha fatto scattare l’orgoglio degli asburgici che, sempre secondo il Messaggero Veneto, hanno annunciato la nascita di una corrente all’interno della Lega Fvg, l’associazione: “Un altro passo” ideata dall’assessore Roberti. Ne fanno parte la vice sindaca di Trieste Serena Tonel e il capogruppo in consiglio comunale Stefano Bernobich. Roberti assicura che non c’è nessuna concorrenza verso i partiti. Resta il fatto che a Trieste la lista Dipiazza è stata ridotta ai minimi termini e in alcune amministrazioni comunali le maggioranze di centrodestra sono in fibrillazione. E in consiglio regionale la Lega di Zannier-Dreosto è il primo partito. Il prossimo anno si vota in 113 comuni.