GradoEldorado Exxx…Polzive!!! Savino e Cisint contro Fratelli d’Italia: E’ un tradimento. Ma i Benito Remix, primo partito sull’isola, sono già al lavoro per le nuove elezioni: Voliamo al 28%.

Dal quartier generale di Fratelli d’Italia sull’isola, dopo le clamorose dimissioni dei 9 consiglieri comunali, fra cui 3 del partito di Rizzetto, rimbalzano solo lodi e compiacimenti per l’azione clamorosa compiuta ieri che ha portato allo scioglimento del consiglio. Chi ha provocato la caduta di Kovatsch lamentava una cronica assenza del primo cittadino e un assessore (Danese) che bloccava i lavori. Secondo Fratelli d’Italia “la città stava precipitando in uno stato di abbandono che si è visto durante tutta la scorsa estate”. Occorreva una svolta. Due anni fa, quindi prima delle elezioni politiche, i Benito Remix avevano ottenuto un sorprendente 15%, primo partito. Alle regionali dell’aprile scorso invece i patrioti avevano staccato un ottimo 24,5%, lasciando una stecca di circa 10 punti alla Lega, 11 alla Lista Fedriga e oltre 15 punti a Forza Italia. Un abisso. In virtù di questi corrispettivi, che dopo il petardo di ieri sono esponenzialmente saliti, i Fratelli d’Italia gradesi stanno già lavorando alle nuove elezioni. Il candidato sindaco sarà un fedele alla fiamma sostenuto da due liste civiche fra cui “Amo Grado”. I meloniani sempre più convinti di dare le carte e, anzi, infuriati con gli alleati per non aver capito per tempo che il sindaco era inadeguato ad amministrare la città. Posizioni diametralmente opposte invece per Lega e Forza Italia (che forse pensa a candidare Marin). La responsabile regionale Enti Locali della Lega, Anna Cisint va giù pesante e parla di: «Scellerata alleanza con il Partito Democratico (…) senza preoccuparsi delle ricadute che inevitabilmente si determineranno sul futuro della città». Più rigida Sandra Savino di Forza Italia: «Siamo davanti a un gesto irresponsabile di un partito che ha tradito i patti». Savino aggiunge di rinnovare la stima in Kovatsch che ha conosciuto come dirigente in regione quando la forzista era assessora alle finanze, e conclude: «Non potremo far finta di niente rispetto al comportamento tenuto da Fratelli d’Italia». Ma l’isola è un mistero, se non la vivi non la puoi capire. Chi non ha voluto ascoltare?