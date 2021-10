PolverieraTrieste Exxx…Polzive!!! Idranti della Polizia contro i manifestanti che pregano il Padre Nostro. Iniziato lo sgombero.

“In nome della legge, disperdetevi”. Queste parole hanno dato il via stamattina verso le otto alle operazioni di sgombero dei manifestati contro l’obbligo del Green Pass sul lavoro. L’area interessata è quella del varco IV del porto di Trieste. Ci sono stati momenti di altissima tensione. I poliziotti, in tenuta anti sommossa, stanno avanzando passo passo contro il migliaio manifestanti pacificamente inginocchiati di fronte all’ingresso del porto. Sono stati utilizzati anche gli idranti per disperdere la folla.

I manifestanti – tra portuali con le tute gialle e No Green pass – si sono alzati in piedi gridando ‘libertà’ e chiedendo alle forze dell’ordine di arretrare. E ancora: “Abbiamo tutti famiglia, vogliamo il diritto a lavorare”. Tra i portuali si é visto anche Stefano Puzzer, leader della protesta. La polizia ha azionato gli idranti nel tentativo di scoraggiare i manifestanti dal resistere e opporre resistenza. Gli agenti e i mezzi avanzano lentamente e guadagnano metro su metro. Poco prima di lanciare nuovamente acqua, i poliziotti hanno tentato vanamente di alzare da terra i portuali che pregavano tenendosi per mano.