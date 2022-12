PolverieraTrieste Exxx…Polzive!!! Dipiazza perde la testa sull’ovovia. Bufera in consiglio comunale: espulsi dall’aula Francesco Russo e Giovanni Barbo. Costi lievitati a 61 milioni di euri.

Consiglio comunale ad alta tensione, quello che si è svolto lunedì sera a Trieste. Il tema dell’ovovia, sollevato dall’opposizione, ha scatenato un putiferio in aula che ha visto il sindaco Roberto Dipiazza apostrofare il consigliere Riccardo Laterza interrompendo il suo intervento, e il presidente Francesco Panteca espellere i consiglieri Francesco Russo e Giovanni Barbo intervenuti in suo soccorso. Le ragioni del No all’ovovia le spiega Francesco Russo: «Come giustamente ricorda il “Comitato No Ovovia” ci sono molte difficoltà tecniche che sono state sottovalutate, ma, soprattutto c’è un vincolo che non può essere aggirato: il Bosco Bovedo, uno dei punti in cui dovrebbero passare i piloni, fa parte della rete Natura 2000. Lo dice la Regione (che politicamente dovrebbe essere amica del Sindaco), lo dicono il Ministero dell’Ambiente e la Sovrintendenza. Poniamo comunque per ipotesi che il Sindaco sia in grado di trovare una soluzione alternativa deviando l’attuale percorso previsto: anche in questo caso avrebbe appena 24 mesi a disposizione da oggi per completare l’opera (ricordo che il tram è fermo da 7 anni…), altrimenti addio ai 60 milioni del PNRR. Ed è, purtroppo ciò che temo succederà: mentre altre città, grazie al PNRR, stanno creando le basi per un futuro migliore (penso a Brescia che ha ottenuto 400 milioni per mobilità sostenibile, musei, scuole, rigenerazione urbana, verde e ciclovie) a Trieste, chi governa, con le proprie scelte, sta rubando il futuro ai cittadini. Solo per incapacità di ammettere che sull’ovovia hanno preso un abbaglio». Sui lavori del consiglio interviene la pentastellata Richetti: «Non è la prima volta che il sindaco definisce “cretinate” le parole dell’opposizione. E mi spiace dirlo ma è diverso se si rivolge a un consigliere o a una consigliera. Quando ci sono tematiche per lui delicate, come nel mio intervento o in quello di Laterza, lui reagisce aggredendo. Quando uno non è capace di ascoltare dimostra debolezza. Non può comportarsi come un signorotto medievale». Il civico Laterza definisce «inaccettabile e inadeguato» il contegno del presidente: «Non ha tutelato il diritto dei consiglieri ad esprimersi nell’aula, arrivando a dire che il sindaco ha il diritto di interromperli, e con ciò negando non solo le regole del buonsenso e della cortesia, ma anche quelle scritte nero su bianco del Consiglio che presiede. Ci aspettiamo che nella seduta oggi chieda scusa e chiarisca se intende in futuro garantire il diritto di parola che mi è stato palesemente negato». Sul punto, il consigliere Russo osserva: «Lunedì quasi alla fine del consiglio comunale ho chiesto ai colleghi di opposizione di uscire dall’aula: è un gesto grave di quelli che si dovrebbero compiere solo in situazioni davvero particolari. Ma vedere il Sindaco interrompere Riccardo Laterza e urlare più volte “in quest’aula io faccio quello che voglio” è stato davvero troppo. Capisco il nervosismo, non è la prima volta in questi mesi che il Sindaco perde le staffe su questo tema, e questo denota la sua grande difficoltà a difendere un progetto che, dati alla mano, non sta in piedi. Ciò, però che è veramente inaccettabile, al netto delle urla, è il suo atteggiamento nei confronti di chi la pensa diversamente. E’ il Sindaco di Trieste, non il padrone della città.

E’ stato eletto democraticamente con il 51% dei voti, non è un sovrano assoluto. Chi, oggi, in Consiglio Comunale ha, su questo progetto, un’idea diversa rappresenta il 49% dei voti: proprio perché porta nelle istituzioni la voce di decine di migliaia di cittadini merita rispetto e attenzione, non derisione, arroganza e supponenza. Che sono sempre sintomo non di forza, ma di grande debolezza».