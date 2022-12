ManicomioElettorale Exxx…Polzive!!! ZaninMtf annuncia il bis in regione. Saro convoca la truppa a Pagnacco per annunciare il clamoroso disegno treccartaro per il 2023. A Udine con De Toni a Trieste con Fedriga.

Scoppiettante inizio settimana per il tormentato universo politico regionale. Ieri Riccardi e Bini a Tarvisio col giro d’Italia; oggi ZaninMtf a Trieste; stasera Edy Morandini a Savorgnano al Torre e SaroTreccartaro a Pagnacco. Lampi elettorali dai monti alla pianura.

Il presidente del consiglio ha convocato la stampa stamattina a Trieste per il resoconto annuale dei lavori d’aula. Zanin ha confermato il suo impegno a ricandidare in regione (Forza Italia) e a puntare al bis come presidente del consiglio. Si è anche fatto promotore di un’iniziativa già elaborata dal suo partito e che verrà ripresentata nella prossima legislatura, ovvero l’abolizione del limite dei mandato. La consigliera Chiara Da Giau ha però sollevato l’annosa questione della preferenza di genere: «La doppia preferenza non è mai stata un interesse del Centrodestra: né quest’anno, né tantomeno nel corso di tutta la legislatura. Non basta e non serve il semplice rammarico, perché le troppe occasioni volutamente perse ci fanno restare fanalino di coda tra le Regioni italiane in quanto a presenza femminile nella massima istituzione e questa responsabilità pesa sul Centrodestra». Di tenore più complicato l’incontro che SaroTreccartaro ha organizzato per stasera nel buen ritiro di Renato Zampa a Pagnacco (Ud). Insieme ai fedelissimi Zanon e Castenetto illustrerà ai presenti lo “scenario” che ha in serbo per la primavera 2023. Dato per scontato che per le comunali di Udine il gruppo di Regione Futura tenterà di strappare la città al centrodestra, per le regionali l’obiettivo è completamente diverso. Anzi, si tratta di un rovesciamento operativo clamorosamente spiazzante. E’ lo “scenario” cui Saro è maniacalmente affezionato. Il chiavistello dell’ex Senatore di Martignacco per aprire il dialogo con Fedriga si chiama Ettore Rosato. Il presidente di Italia Viva non ha mai nascosto la sua simpatia per il governatore friulano, lo dichiarò apertamente durante la conferenza stampa a Udine dei primi di ottobre. L’azzardo potrebbe prendere forma sotto le insegne del Terzo Polo di Renzi-Calenda. Uno “scenario” che ai piani alti dei palazzi romani verrebbe protocollato come “esperimento”. Sarà il Friuli a disegnare il telaio dei futuri assetti governativi? Chissà. La regione Fvg ha la fortuna di andare al voto dopo Lombardia e Lazio dove, a parte i casini del ComitatoNord di Bossi a Milano, non sono registrate grandi novità. Per tal motivo dopo la finanziaria e le regionali di cui sopra, sull’Italia Nord Orientale si prevedono fanali accesi sullo stato dell’arte di alleanze politiche imprevedibili, racchiuse in meno di 100 Km.