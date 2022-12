NataleElettorale Exxx…Polzive!!! Sibau scarica Tondo e passa con ProgettoFvg. Edy Morandini allarga il perimetro. Bini conferma il tridente friulano della Lista Fedriga: Morandini-DiBert-Sibau. Incertezze sul sindaco Emiliano.

Stasera a Cormòns (Go) si terrà una riservatissima kermesse natalizia di Progetto Fvg organizzata dal fondatore Sergio Bini. Il goriziano è un territorio particolarmente amato dai gialloblù, da Felcaro a Sergon passando per la pluripreferenziata Suzana Kulier di Monfalcone, il gruppo si candidata al ruolo di protagonista indiscusso per le prossime regionali. Per questo motivo stasera, assicurano, verrà reso noto il nome di un amministratore di livello pronto al passaggio con Bini. Intanto ieri sera, da Confindustria al “Bire” di piazzale Osoppo per salire fino al “Terzino” di Savorgnano, il Natale Elettorale di Progetto FVG ha riservato grandi anteprime. Giuseppe Sibau ha sorpreso il mondo politico per l’inatteso successo dell’incontro: Circa 200 persone hanno raggiunto il locale di Udine. L’assessore Bini ha aperto la serata confermando il sostegno a Fedriga con le teste di serie ingaggiate dalla Lista del Presidente in quota ProgettoFvg, ovvero: Di Bert, Morandini e Sibau. Il consigliere delle valli del Natisone ha confermato l’abbandono definitivo della lista Autonomia Responsabile: “Tondo ha visioni diverse dalle mie – ricorda Sibau – insiste a voler presentare il simbolo anche alle prossime regionali, non mi trova d’accordo”. In tal senso, il consigliere regionale conferma che proseguirà fino alla fine della legislatura con Autonomia Responsabile poi il passaggio definitivo con Progetto Fvg di Bini. Sarà il giovane Mirko Martini (consigliere comunale a Trieste) ad occuparsi dell’organizzazione operativa, mentre appare scontata la corsa dell’ex tondiana Giulia Manzan come capolista della lista Fontanini a Udine.

Intanto, sulla stessa lunghezza d’onda di Sibau, anche Edy Morandini ha riunito i suoi amici dell’area morenica a Savorgnano. A festeggiare il clima natalizio molti amministratori di Reana del Rojale, Tricesimo e Magnano in Riviera, il presidente del consiglio di quartiere di Godia e una nutrita rappresentanza del Comitato “Sagra delle patate di Godia”, che ha sorpreso piacevolmente i presenti. Una prova che Edy Morandini sta ampliando sensibilmente il perimetro elettorale e punta a raddoppiare l’exploit di 5 anni fa (1.000 preferenze). E’ forse questo elemento “casalingo”, assieme ad altre candidature di livello (vedi Celotti di Treppo Grande, Premoselli Tarcento o il sindaco Lirutti di Tavagnacco) che hanno fatto perdere l’entusiasmo iniziale al sindaco di Reana Emilano Canciani di candidare in lista con Fratelli d’Italia. Va detto che il primo cittadino di Reana del Rojale, essendo il comune al di sotto dei 5.000 abitanti, può concorrere al terzo mandato. Per tentare le regionali Canciani dovrebbe dimettersi entro il 10 gennaio. Quella di Udine è forse la circoscrizione più scoppiettante e ricca di inserti e defezioni. Vista la numerosa pattuglia di amministratori che bussa alle porte della Lista del Presidente, appare difficile, come riportato ieri dal Messaggero Veneto, che il presidente del consiglio ZaninMtf, coinvolto nel clamoroso magheggio della partecipata di Lignano, possa candidare nella Lista Fedriga.