HistoriaLongobardorum Exxx…Polzive!!! Il Friuli per un mondo migliore: Novella 2000 dedica tre pagine alle nozze fra Tommaso Cerno e Stefano Balloch. Celebrerà Franco Grillini.

Nel numero di Novella 2000 in edicola domani, viene dedicato un ampio spazio al marimonio fra l’ex Senatore Tommaso Cerno e l’ex Sindaco di Cividale Stefano Balloch. E’ il trionfo del Grande Friuli, laico, liberale, europeo e geloso custode delle libertà individuali. Non serve citare Loris Fortuna e nemmeno Beppino Englaro, solidi pilastri di una società, interiormente, molto all’avanguardia. L’intervista sul settimane è a cura di Tiziana Cialdea.

Titolo: “Prendo te, Stefano, come mio sposo”. In fotocolor l’immagine della coppia con i due bobtail di Cerno, Artù e Ginevra che parteciperanno alla cerimonia. Chi, sorprendentemente, ha voluto questo matrimonio, e lo ha incoraggiato, è stata la figlia di Stefano Balloch, Giada di 18 anni. Quindi su “Novella” si legge: “La nostra è una storia molto particolare, ci conosciamo da trent’anni – osserva Cerno -. Lui ha avuto una lunga relazione con una donna, ha avuto una figlia, Giada, che adesso ha 18 anni. Ci siamo ritrovati una decina d’anni fa e da otto stiamo insieme”. Com’è il rapporto con Giada? chiede la giornalista. “Straordinario – racconta Cerno – abbiamo un ottimo dialogo. Non ho vissuto la sua adolescenza, ma per lei oggi sono un amico fidato”. Dove vi sposerete? “Al Monastero di Santa Maria in Valle, a Cividale del Friuli. Era un antico convento di clausura che oggi si è trasformato in un museo longobardo. E’ uno dei monumenti più famosi del mondo ed è li che si terrà la cerimonia. E’ un luogo straordinario aperto al pubblico proprio per volontà di Stefano”.

Vestirete di bianco? No, di blu. Stefano sarà più elegante, in smoking, io in blu, con la cravatta bianca”.

La vostra è una storia ormai consolidata, ma almeno un pò è emozionato? “Sì. Parecchio. Per tutta la vita sono stato contrario al matrimonio come istituzioine. Lo ritenevo un residuato della storia. Un pensiero da intellettualoide, lo ammetto. Sono gay da sempre ho combattuto tante battaglie, ma pensare di arrivare a una conquista del genere credevo fosse impossibile. Quindi pensavo che il matrimonio fosse inutile. Ci sposerà Franco Griillini – rivela Cerno – che è presidente onorario dell’Arcigay”.

Il suo Stefano milita in Forza Italia. Lei è da sempre posizionato a sinistra: a casa parlate di politica? “Sì. E tra l’altro Stefano è molto più rigoroso di me: ha sempre votato centrodestra, si è innamorato politicamente di Silvio Berlusconi nel 1994 e credeva che fosse il migliore di tutti gli altri…”.

Pensa che la sua vita cambierà con la fede al dito? Non lo so – rispende Tommaso – la mia vita è già cambiata quando ho capito che tra me e Stefano c’è una fiducia estrema. Io so tutto di lui, lui di me. Abbiamo passato periodi complicati: io ho avuto un tumore, lui si è preoccupato di sua figlia, che non venisse scalfita dalla nostra decisione. Oggi grazie alla nostra relazione mi sento in grado di gestire cose complesse. Non conoscevo la reale portata del resto. E il resto è tutta la mia vita con lui”. Grande attesa anche per la lista degli invitati.