AlpinoTriangolino Exxx…Polzive!!! Tre appalti, tre combinazioni. Uno ciascuno non fa male a nessuno: Dolomite Sport a Forni di Sotto, Romanin a Forni Avoltri e la Sils di Sauris a Tarvisio.

Tutto regolare, ben s’intende. Solo che stavolta, nel caso dell’appalto per il servizio di spazzamento neve e spargimento sale sulla viabilità dei comuni di Forni Avoltri e Forni di Sotto, gli amministratori si sono ben guardati dall’affidare gli incarichi direttamente a ditte “amiche” come negli anni scorsi e hanno attivato la “Centrale Unica di Committenza” della Comunità Montana della Carnia (Presidente De Crignis, vice, il sindaco di Forni di Sotto, Claudio Coradazzi). Tuttavia anche nel caso della CUC della Comunità tolmezzina spunta una furbetta combinazione.

Nel caso dell’appalto del servizio a Forni Avoltri, importo 200mila euri per tre anni, il numero delle offerte ricevute era solo di 2: Costruzioni Vidoni Srl e Bruno Romanin. La prima, con la funzione di ditta “civetta” non ha ottenuto alcun punteggio, mentre la ditta Romanin del luogo, si è aggiudicata l’appalto col criterio della migliore offerta risultata di 119mila 410 euri.

Più folkloristico, per numero di partecipanti, l’appalto assegnato per lo stesso servizio nel comune di Forni di Sotto del sindaco Coradazzi. L’importo, per 3 anni, è di 54.075 euri. Gli operatori economici che hanno manifestato interesse “pro forma” erano 5: BBService Srl; Dolomiti Sport Srl; Impresa Colle Silvano Srl; Impresa ICM Srl e la celebre Sils Srl di Sutrio. Con un ribasso minimo del 3% l’appalto è stato assegnato alla ditta Dolomite Sport Srl i cui vertici sono imparentati col sindaco. Le altre 4 ditte non hanno manifestato grande entusiasmo per l’appalto. Soprattutto la BB Service Srl assegnataria, a Forni di Sotto, di diversi appalti (vedi la gara di rifacimento strada “Sorzent”). In questo caso la BB non voleva “disturbare” la Dolomite Sport e il servizio è rimasto, come da vent’anni a questa parte, alla Dolomite Sport i cui componenti sono: la zia del sindaco, Claudia Petris, i cugini Erminio e Federico Nassivera.