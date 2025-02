PolverieraMonfalcone Exxx…Polzive!!! Devastata la sanità isontina dal nuovo piano messo a terra dalla coppia Riccardi-Fasola. Riunita d’urgenza la capigruppo per convocare un nuovo consiglio comunale straordinario. Balani Vita e Sorrentino asfaltano Riccardi: “Vale ancora la parola data?”. Impegni presi e mai mantenuti. Chiesta la rettifica del documento.

Al momento il dato oggettivo è uno solo: “L’unico documento esistente è quello che decreta la chiusura della Cardiologia di Gorizia. La Regione al momento non ha fatto nulla nonostante le tante belle parole spese sui Social e sui Media e il Direttore Generale Poggiana ha solo tacitamente obbedito. A questo punto è indispensabile un chiarimento e non solo: è indispensabile che dalle parole si passi ai fatti. E i fatti si devono tradurre in una tempestiva rettifica del Documento che delinea le Linee Annuali della Regione e a seguire di una rettifica del Piano Annuale di ASUGI. Vogliamo pensare – scrivono Balani, Vita e Sorrentino – che sia solo una questione di “incomprensioni”, ma la pazienza ormai si è persa per strada. Gorizia – concludono – è stanca di promesse mai mantenute. E’ stanca di questo assedio iniziato negli anni ’90, pretende giustizia e rispetto.”

L’azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina diretta da Antonio Poggiana indicato dall’assessore Riccardi è sempre più nella bufera. Le polemiche, a proposito della riorganizzazione del piano, non si sono spente e, anzi, il livello è cresciuto sensibilmente. I ferodi sono arroventati e la popolazione ha perso la fiducia nell’alleanza di centrodestra. Le conseguenze potrebbero essere fatali alle prossime comunali. Ricordando Palmanova (chiusura punto nascita) dove il centrodestra da anni non tocca palla. Per capire la gravità della situazione nell’area isontina basti pensare che la presidente del consiglio comunale di Gorizia Silvia Paoletti, molto opportunamente, ha convocato una riunione urgente dei capigruppo domani alle 18, tema “Incontro su Salute Pubblica Isontina”. Sono stati invitati il professor Alessandro Balani e il dottor Adelino Adami, che si sono spesi generosamente in queste ultime settimane in difesa delle strutture sanitarie goriziane e provinciali. E’ stato cancellato il famoso patto del 2017: “Punto nascita a Monfalcone-Cardiologia a Gorizia”. Un tradimento pagato carissimo sulla pelle dei cittadini che viene così dettagliato dai primari: «Nelle linee annuali per la gestione del servizio sanitario regionale per il 2025 si prescrive che devono essere concentrate le degenze cardiologiche, comprese quelle della Terapia Intensiva Cardiologica a Monfalcone: in poche parole si chiudono sia la degenza, sia l’Unità Coronarica di Gorizia. Il professor Balani ricorda alcune affermazioni del protagonista di questa riorganizzazione, ovvero l’assessore Riccardi che, con la consulenza dell’ex Fasola ha perfezionato il martirologio goriziano: «L‘assessore Riccardi aveva affermato durante un convegno di gennaio che che non si sarebbe fatto ricorso a nessuna chiusura del reparto di Cardiologia di Gorizia e che il documento regionale era sbagliato. Lasciando intendere che sarebbe stato modificato. Alcuni giorni dopo è stato convocato un vertice a porte chiuse fra il Sindaco Ziberna, il DG Poggiana e Riccardi (soprannominato “glerie”, ghiaia in friulano). Arrivano altre rassicurazioni sul mantenimento delle degenze cardiologiche ed il rinvio della chiusura dell’Unità Coronarica su cui avrebbero deciso gli Esperti. Tutti un po’ rasserenati, ma non troppo». E infatti il colpo di scena è dietro l’angolo e Balani, Sorrentino e Vita lo descrivono così:

«Il 30 gennaio 2025 esce il Piano Attuativo di ASUGI, in cui viene mantenuta pari pari la chiusura delle degenze cardiologiche ed il loro spostamento a Monfalcone in data 30 aprile 2025. Dopo il danno – insiste il primario – anche la beffa? Ma Riccardi -si domanda Balani (e si domanda Gorizia )- non aveva dato la sua parola che le degenze sarebbero rimaste a Gorizia e sull’UTIC si sarebbe deciso più avanti? Ma conta ancora la parola data o è solo acqua fresca? Adesso ci spiegheranno che i tempi troppo stretti non potevano consentire di modificare il documento e che quindi si è adottato quello Regionale in attesa di successive modifiche. Il Direttore Generale ci spiegherà che lui non poteva agire diversamente e che spettava alla Regione fare le dovute modifiche che poi lui avrebbe adottato. Vogliamo pensare – prosegue Balani – che sia solo una questione di “incomprensioni”, ma la pazienza ormai si è persa per strada. Gorizia -conclude il primario – è stanca di promesse mai mantenute. E’ stanca di questo assedio iniziato negli anni ’90, pretende giustizia e rispetto».