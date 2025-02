I-VisionBestPremion Exxx…Polzive!!! Storico successo per l’azienda della famiglia Fulchir di Buja al Mido Exibition di Milano. Ne parlano i grandi media internazionali. Presentata la novità “I SEE” sul canale televisivo specializzato Class CNBC. L’impegno I-Vision: “Migliorare la vita delle persone non vedenti”.

Le innovative anteprime che l’azienda friulana “I-VisionTech” ha presentato alla fiera internazionale dell’occhiale “Mido Exibition” di Milano sono state illustrate con ampi servizi sulla stampa specializzata. Dopo la rivista internazionale “Vedere”, oggi è la volta del canale televisivo Class CNBC il più esclusivo network di notizie economiche e finanziarie del mondo. Class CNBC trasmette sul canale 507 di SKY Italia e si rivolge a un’audience potenziale di circa 5,1 milioni di abbonati. Il canale è anche visibile sulle più avanzate piattaforme multimediali: in streaming su www.milanofinanza.it e sulla app “Le TV di Class Editori” e sulla Go Tv di Telesia. L’interesse dei media specializzati per l’azienda della famiglia Fulchir dimostra che il percorso intrapreso fin qui è davvero originale. Sulla prima e unica business tv in Italia finisce l’azienda friulana “I-VisionTech”. Una grande soddisfazione che il presidente Stefano Fulchir sintetizza così:«Dopo 3 giorni emozionanti al Mido Exibition oggi sono stato intervistato dal grande Emerick su Class CNBC e abbiamo testato in diretta il prodotto iSee – il primo occhiale al mondo per non vedenti!!, Di cosa si tratta? Gli occhiali iSee possiedono una tecnologia innovativa per non vedenti su idea di I-Vision Tech, progettati per aiutare i non vedenti a muoversi meglio. Abbiamo avuto il piacere di accogliere tanti utenti non vedenti che hanno potuto provare in anteprima i nuovi occhiali. Insieme al presidente di iSee, Vincenzo Zoccano, e al project manager, Federico Fulchir abbiamo illustrato tutte le funzionalità del dispositivo e condotto diverse dimostrazioni. Un momento indimenticabile che ci riempie di orgoglio e ci motiva ancora di più nel nostro impegno per migliorare la vita delle persone non vedenti! E’ un altro passo avanti della straordinaria azienda di Buja nata dalla formidabile intuizione dell’infaticabile Fulchir Senior, Carlo che afferma: «Si sono conclusi tre giorni straordinari al MIDO 2025, ricchi di emozioni e di incontri con clienti e partner da tutto il mondo. Un grande ringraziamento a tutti per il supporto e l’entusiasmo!».