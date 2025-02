UdineSbike Exxx…Polzive!!! Bufera in maggioranza per la sprekopolis-bidone del feddayn Marchiol sulle bici in affitto. Antonella Gatta (Costruire Futuro): “Impegno di spesa folle a carico di Pantalone-contribuente di circa 500mila euri. Sarà valsa la pena?”

Il servizio è gestito da RideMovi, marchio già presente in molte città italiane ed europee con le inconfondibili bici grigie e arancioni”. La maggioranza ha “piazzato” l’iniziativa come fosse un mezzo unico per spostarsi velocemente in città. E la consigliera ricorda: «A fronte di notizie che girano derivanti da commenti social inesatti circa un presunto costo zero o irrisorio del servizio di bike sharing, da parte della Società RideMovi Spa, riteniamo opportuna una precisazione ed informazione a beneficio dei cittadini udinesi che ci leggono.

L’ impegno di spesa per tale servizio, a carico di Pantalone contribuente del Comune di Udine, è di euro 450.000 (quattrocentocinquantamila), come da determinazioni ufficiali pubblicate sull’ Albo Pretorio comunale che trovate di seguito. Speriamo ora che tale ingente impegno finanziario da qui a tre anni trovi sul campo una giustificazione con il riscontro di un effettivo massiccio utilizzo di tale servizio». Maggioranza dilaniata dalla spekopolis dello Sbike Sharingh urbano. E per l’assessore-furore ci sarà da verificare anche il progetto di piazza Garibaldi. Si attendono riscontri dalla Soprintendenza.