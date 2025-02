Il settore dell’agricoltura in Friuli è sull’orlo del collasso ma ai vertici della regione interessa ben poco e puntano sulla propaganda. Lo stato di crisi del comparto è stato illustrato durante un convegno sulla “Giornata del mais 2025” organizzata dal CREA sul mais in granella. Il professore di Economia Agraria Frisio, ha tracciato un quadro della situazione italiana e delle aree che producono mais allarmante: in cinque regioni si concentra il 92% della produzione. Il Piemonte è leader anche per le rese: nel 2024 “stacca” 117 quintali/ettaro e 115.000 ettari. Seguono Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia. “La crisi nera del mais in Friuli Venezia Giulia è conclamata, dovuta anche alla minore disponibilità di acqua e di irrigazioni di soccorso”. Le rese in Friuli Venezia Giulia nel 2024 si sono attestate su 51 quintali/ettaro, in calo dai 98 del 2023. L’assessore leghista Zannier ricorre alle solite formulette per minimizzare la crisi, ovvero: “cambio di paradigma” e fondi di rotazione per “fare sistema”. E ripiegare sulla pomposa iniziativa e-commerce “Fattorie Friulane.it” una vetrina di prodotti gastronomici tipici che “sono un importante mezzo di promozione della nostra regione. E il progetto FattorieFriulane.it è la vetrina con cui i piccoli produttori possono portare nel mondo i sapori del Friuli Venezia Giulia”. Vero è che la produzione di mais può attendere. Alberto Budai, consigliere del gruppo Lega Fvg,ha partecipato recentemente all’incontro dell’Associazione Allevatori del Friuli-Venezia Giulia con il presidente Massimiliano Fedriga. «L’e-commerce dei prodotti del Friuli-Venezia Giulia è un progetto che sono felice di aver aiutato a realizzare. Uno strumento pensato per aiutare i piccoli e medi produttori. Abbiamo voluto fornire loro uno strumento che permettesse di competere digitalmente con la grande distribuzione e i colossi della vendita on-line. È stato un passo necessario per consentire alle realtà regionali di fornire prodotti artigianali e genuini garantendo un prezzo che sia giusto sia per il consumatore sia per il produttore», ha spiegato Budai.

FattorieFriulane.it è una realtà che già dal 2022 raccoglie oltre 50 produttori non solo di formaggi, ma anche di vini, birre, olio, salami, confetture, conserve, farine e succhi di frutta. Il progetto si integra perfettamente con il marchio Io sono Friuli Venezia Giulia, diventando uno strumento importante per promuovere la nostra regione, le sue eccellenze e le diverse sfaccettature che rendono il Friuli Venezia Giulia una regione unica nel panorama nazionale e internazionale”, sottolinea il consigliere del Carroccio. Ma la regione unica (…) è quella dello scandalo dei “Premi Pac” (vedi leopost), dove dietro la faticosa erogazione dei fondi si nasconde la grande beffa rivolta ai poveri coltivatori: lo scandalo del “Centro Latte”, una struttura “Fantasma” cui nessuno sa dove sia. Si conosce invece il vero impegno di spesa deliberato dalla giunta Fedriga: 18 milioni di euri. In quale rivolo sono finiti? Come sono stati spesi? Quali ditte sono state “interessate” per la realizzazione del capannone? Agricoltura in FVG sull’orlo del collasso se si leggono i report di un un convegno sulla “Giornata del mais 2025” organizzata dal CREA sul mais in granella. il professore di Economia Agraria Frisio, ha tracciato un quadro della situazione italiana e delle aree che producono mais: in cinque regioni si concentra il 92% della produzione. Il Piemonte è leader, nel 2024 anche per le rese con 117 quintali/ettaro e 115.000 ettari. Seguono Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia. “La crisi nera del mais in Friuli Venezia Giulia è conclamata, dovuta anche alla minore disponibilità di acqua e di irrigazioni di soccorso”. Le rese in Friuli Venezia Giulia nel 2024 si sono attestate su 51 quintali/ettaro, in calo dai 98 del 2023. Persi 40 quintali in un anno!! Ma i vertici regionali pensano al digitale con “FattorieFriulane.it” per promuovere la gastronomia. Vendere succhi di frutta, olii, uova e salami.