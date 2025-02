E’ morto Alex Benedetti direttore artistico di Virgin Radio originario di Udine. Si sarebbe gettato dalla finestra del suo ufficio al settimo piano di via Turati.

Fonte: “Fatto Quotidiano”.

“È morto nel pomeriggio di oggi, lunedì 10 febbraio Alex Benedetti, 53 anni, direttore di Virgin Radio e dj. Il conduttore radiofonico si sarebbe gettato nel vuoto dal suo ufficio a Milano, in via Turati, dove ha sede il network del gruppo Mediaset.

A differenza di quanto trapelato in un primo momento, le forze dell’ordine non hanno ritrovato alcuna lettera lasciata da Benedetti, ma l’ipotesi del gesto volontario resta quella che convince gli investigatori. Sul corpo verrà comunque eseguita l’autopsia. Gli investigatori sono al lavoro per cercare di fare luce sulle cause che potrebbero aver spinto Benedetti a prendere la decisione di farla finita. Si pensava che il 53enne avesse scritto quelle righe prima di lanciarsi dalla finestra, al settimo piano del palazzo di via Turati 9, in pieno centro città, ma poi da ulteriori approfondimenti si è scoperto che si trattava di una cartolina inviata da un fan della radio. Sul posto sono state raccolte le testimonianze di colleghi e collaboratori e, nel frattempo, sono state visionate le immagini delle numerose telecamere presenti nella zona. Non sembrerebbero, però, emergere ancora motivazioni precise e gli accertamenti proseguono ora a tutto campo. Originario di Udine, Benedetti aveva iniziato a lavorare da adolescente nel mondo della musica, viveva a Milano dal 1999 ed era approdato rapidamente alle emittenti nazionali fino alla direzione di Virgin Radio, alla quale era legato dal 2007 e che guidava dalla primavera del 2019. Intanto la cena di gala organizzata tradizionalmente a Sanremo dal Biscione durante la settimana del Festival e dedicata anche al mondo delle radio è stata annullata.