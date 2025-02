LegaMotosega Exxx…Polzive!!! Segretissimo vertice stasera in sede a Reana (Ud). Malcontento per la gestione del partito a Udine. Ballano i vertici locali.

In Lega non perdono l’occasione di esibire lo skill di un partito che sprigiona allegria, serenità, nuovi tesserati, allegre riunioni e brindisi conviviali. In realtà dietro le foto a uso della rete serpeggia un malcontento di gruppo che i vertici del partito di Fedriga stanno avvertendo. Per tal motivo è in corso nella sede della Lega di Reana del Rojale (Ud) un segretissimo vertice che ha per tema la gestione del partito a Udine città. Ancorché alcuni esponenti tentino di minimizzare l’assemblea, sembra chiaro che l’obiettivo della riunione sia quello di azzerare le cariche degli udinesi a partire dal commissario.