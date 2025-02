LegaMotosega Exxx…Polzive!!! E’ iniziata la campagna elettorale all’interno dell’Alleanza: Il Carroccio stende i Benito Remix: Presentata una proposta di legge per vietare l’utilizzo integrale del velo in luoghi pubblici e puntare sul partito anti-tasse e rottamazione delle cartelle. Per Fedriga alle Provinciali si vota nel 2027.

E’ iniziata la corsa alla leadership del centrodestra Fvg. Tutti gli elementi portano a credere che sia in corso una tambureggiante competizione con traguardo “Provinciali”, oppure le politiche(che interessano a Giorgia Meloni) e titolarità del candidato alle regionali. E sono iniziate le sgomitate. Chi compie il sorpasso a destra? Antonio Calligaris, capogruppo della Lega in Consiglio Regionale rende noto: «Abbiamo depositato in Consiglio regionale un progetto di legge nazionale per vietare l’utilizzo del velo integrale in tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico. Con questo strumento – spiega Calligaris -, previsto dai nostri regolamenti, il Consiglio regionale può approvare un testo che diventa una vera e propria proposta di legge di modifica della norma nazionale che si affianca e rafforza quella già depositata dell’Onoervole Igor Iezzi della Lega. La modifica della legge del 1975 è necessaria, e i casi di questi giorni lo dimostrano, per colmare un vuoto legislativo e un’incertezza interpretativa dovuta a una sentenza del Consiglio di Stato sul ‘giustificato motivo’. Riteniamo essenziale intervenire sulla norma nazionale per un divieto in tutti i luoghi pubblici. Prevediamo, inoltre, di inasprire le sanzioni, con aumenti della pena nei casi di violenza, minaccia o abuso di autorità che produca un grave stato di ansia o di paura nella persona”- conclude Calligaris». Inoltre la Lega, per non farsi superare da Fratelli d’Italia punta sulle cartelle esattoriali come insegnava “Zio Silvio”. La strategia è quella di puntare sul tema delle tasse. Salvini spingerà forte sulla rottamazione delle cartelle esattoriali, facile fonte di consenso verso gli elettori-evasori, e ha già fatto capire di aver trovato un alleato nel ministro Giancarlo Giorgetti. È un messaggio di sponda al viceministro Maurizio Leo, di Fratelli d’Italia, da sempre scettico sul condono fiscale. Come a dire: caro Leo, non sei tu il ministro e dunque non decidi nulla al riguardo. Il movimentismo della Lega è giustificato poiché i rimbalzi dalla capitale restituiscono novità rispetto al voto anticipato per le politiche. Pare che la premier sia ingolosita dalle elezioni politiche per fare filotto. Ma in Lega non ci cascano e Salvini ha già fatto sapere che non correrà in coalizione con il centrodestra. Per il Friuli VG invece gli snodi sono due: le pressioni dei Benito Remix sulla candidatura alle regionali di un un presidente (A. Ciriani?) e le provinciali vero test elettorale per capire i rapporti di forza nell’alleanza. per gli enti intermedi pare sicuro che non si andrà al voto prima del 2027 causa lungaggini parlamentari. Giorgia Meloni sta tentando un colpo di mano e vorrebbe tornare al voto alle politiche in tempi brevissimi per capitalizzare il consenso che le viene riconosciuto dai sondaggi.