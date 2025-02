SantanchéOléOlé Exxx…Polzive!!! Alla Borsa del Turismo di Milano i dirigenti di Promoturismo Fvg blindano la ministra nei guai giudiziari: guai chi la tocca. La grande festa alla fiera di Rho col direttore generale.

Oggi pomeriggio alla Fiera del turismo italica “Bit” di Milano-Rho c’è stato un gran fermento, un gran ballo che ha coinvolto gli spazi del Friuli Venezia Giulia in cui si trovavano i dirigenti di Promoturismo. Chi ballava? la ministra in bianco che ha “stregato” il direttore generale Jacopo Mestroni (qui in foto). Grande festa per l’esponente dei Benito Remix finita nelle peste per via di Visibilia e rivela di «Non essere assolutamente preoccupata per l’udienza di fine marzo. Lavoro e porto avanti le attività del ministro. Il turismo sta andando bene, non abbiamo ancora il consuntivo del 2024, però abbiamo un tendenziale che conferma e supera i dati del 2023» ha aggiunto Santanchè. “È stato un buon anno anche il 2024 per il turismo, c’è un dato che mi interessa particolarmente, che è quello del mese di novembre, con un +11% rispetto all’anno precedente – ha aggiunto -, perché vuol dire che le politiche che abbiamo messo in atto per destagionalizzare, che è una parola chiave del successo, stanno funzionando». Per Santanché c’è il rischio di un secondo rinvio a giudizio e che la premier Meloni metta mano a un rimpasto. Dal Friuli arriva la “blindatura” alla signora Daniela testimoniata dalla “vicinanza” del direttore generale di Promoturismo Mestroni alla titolare del dicastero. In merito all’attività del settore, i friulani, dopo la BIT di Milano sono volati a Parigi per la fiera del vino che sarà inaugurata domani.