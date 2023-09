PolverieraMigrantes Exxx…Polzive!!! La Lega dice no a misure palliative. Forza Italia si all’hotspot.

Il centrodestra Fvg rischia l’incartamento sulla questione migrantes. Fedriga, nel suo intervento al meeting di Rimini aveva lasciato intendere che i migranti devono essere fermati prima che entrino in Italia, e nello specifico in regione. Per questo è fondamentale per il presidente fare accordi bilaterali a livello di Governi con i Paesi di provenienza e in particolare con la Slovenia che ha un peso fondamentale per bloccare i migranti della rotta balcanica. Dicesi bloccare. Diametralmente opposto invece il pensiero di Andrea Cabibbo, capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale. “L’accoglienza diffusa ha fallito. Ha spianato la strada a un arrivo incessante e sregolato di migranti e ha riempito il nostro territorio di persone che non hanno alcuna intenzione di muovere un solo passo verso una reale integrazione. Il tema dei migranti richiede una soluzione urgente e decisa, in attesa che anche l’Unione Europea si assuma le sue responsabilità: l’hotspot è l’unica soluzione ragionevole, per tutelare tutti, dai migranti alle forze dell’ordine ai cittadini della nostra regione”. Così in una nota Andrea Cabibbo, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, nel ribadire che “esattamente come abbiamo sostenuto in queste settimane, il programma del Centrodestra ha individuato nella creazione di un hotspot il modello per gestire queste ondate migratorie, soprattutto in una regione di frontiera come la nostra. In queste circostanze – conclude Cabibbo – molto spesso, si allunga l’ombra della sindrome di Nimby che finisce con l’alimentare polemiche che ci allontanano dalla soluzione. Cerchiamo una collocazione sicura e logica, per tutti”.