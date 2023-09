PauperFriuli Exxx…Polzive!!! Asse Trieste-Pordenone contro Udine: no all’acciaieria. Esultano i Dem e gli assistiti.

La provincia di Udine, appena dopo Trieste per prodotto interno lordo, nella morsa di Pordenone e Trieste. Per questo motivo bisogna tagliarle le gambe. A partire dall’acciaieria di San Giorgio di Nogaro cui, secondo rumori dal palazzo, il progetto sarebbe sfumato. A Pordenone esultano a Trieste pure. Fedriga ha assunto il ruolo di cerchiobottista senza mai esporsi. E il PD fa festa. Una sconfitta per il centrodestra friulano piegato dall’asse OvestEst che ha frenato il progetto. Inutile ricordare che l’Italia importa circa 20milioni di tonnellate di acciaio all’anno. Per i novelli pauperisti il Friuli non deve crescere. I suoi abitanti possono ricorrere al reddito di cittadinanza o a vendere salamelle. Nessuno sviluppo e Benedetti già guarda altrove, oltre che al Messaggero Veneto e Piccolo. Sorride il PD che con Martines rende noto:

“Prima Fedriga, e ora Bini, confermano il passo indietro della Regione Friuli Venezia Giulia sul progetto dell’acciaieria sull’Aussa Corno. Studieremo i documenti approvati dalla Giunta ma, intanto, questo è un grande risultato”.

“Come Opposizione in Consiglio regionale – aggiunge l’esponente dem – abbiamo presentato un emendamento per confermare 20 milioni di investimenti sull’infrastrutturazione dell’area al fine di adeguarla a uno sviluppo sostenibile, creando una valida alternativa al progetto acciaieria. Questo mega insediamento industriale venga ora definitivamente archiviato e si pensi a un nuovo modello di sviluppo che sia basato sul turismo, sul settore ittico e sui servizi”.