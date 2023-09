LegaElettrosega Exxx…Polzive!!! Scintille congressuali: Nessun accordo sui due componenti del direttivo di Udine. Salvini sta alla larga dai casini friulani. Esordio della portavoce di Bordin.

Se l’elezione (per acclamazione) di Dreosto a segretario della Lega per Salvini premier del Friuli Venezia Giulia è ritenuta una formalità, non è per nulla di routine l’elezione dei componenti del direttivo regionale. In particolare i due che dovranno rappresentare la provincia di Udine. Fra poche ore si svolgerà all’auditorium del palazzo di Udine Gorizia fiere di Torreano di Martignacco, il congresso regionale della Lega del Friuli VG. Ieri, tutti i tentativi per trovare un accordo fra gli 8 candidati al direttivo sono falliti. I nomi più eclatanti sono quelli di Pittoni, Bosco, Mazzolini, Zilli, Ioan, Franz, Budai… Uno contro l’altro e saranno le urne, con i voti di preferenza, a stabilire chi saranno i due che entreranno nell’organo collegiale che è composto da nove dirigenti, i 4 segretari provinciali + 1 rappresentante per provincia cui 2 di quella di Udine, che dovranno prendere le decisioni più importanti per l’attività del partito: rapporti con gli alleati, migrantes, candidati europee, amministrative 2024 e il caso Maddalena Spagnolo, la consigliera regionale che, in rete, ha picchiato duro su Bordin (“non è mai sul territorio”). Forse sarà proprio perchè in Friuli la Lega è diventata una polveriera che Salvini ha preferito starsene alla larga e, diversamente dagli annunci di inizio settimana, pare che il segretario nazionale non sarà presente ai lavori. Il congresso di oggi annovera anche l’esordio di Arianna Dreossi nel nuovo ruolo di portavoce del presidente del Consiglio Mauro Bordin. Il suo incarico è iniziato venerdì 1° settembre, compenso 90mila euri/anno.