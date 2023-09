HoyHoyOikos Exxx…Polzive!!! Quali interessi ruotano attorno all’accoglienza diffusa? Alla onlus di Udine il comune ha affidato servizi per oltre 2,6milioni di euri. Gli interessi in conflitto della consigliera Peratoner.

E’ la parola magica dell’autunno 2023: “accoglienza diffusa”. Spiegato il motivo per cui una consigliera comunale di maggioranza a Udine si danna l’anima per favorire il principio. Alla recente manifestazione di Jalmicco contro l’hotspot, Anna Paola Peratoner era in prima fila. Quasi come volesse fare la promoter di un “prodotto” cui è “affettivamente” contitolare. Infatti, il presidente della Oikos Onlus è il marito Giovanni Tonutti e, vista la mole di arrivi dalla rotta balcanica, ha richiesto agli uffici competenti del comune di Udine l’autorizzazione al funzionamento di alcune strutture da adibire all’accoglienza degli stranieri. Le mansioni della consigliera comunale all’interno della Onlus del marito sono quelle di progettista, project manager e formatrice (vedi Linkedin). Non un ruolo apicale, semplice dipendente, tuttavia desta un minimo di curiosità l’interesse che Peratoner dimostra per un settore in cui è coinvolta direttamente attraverso il marito Giovanni, dipendente regionale in aspettativa. A ben guardare, il comune di Udine ha sempre avuto un occhio di riguardo per la Oikos. Fra un affidamento e un altro dal 2016 ad oggi l’amministrazione comunale ha liquidato alla Onlus del marito della consigliera comunale 2 milioni 660mila euri!. Una cifra spaventosa che giustifica le ragioni dell’accoglienza diffusa e di quali interessi (nessuno parla di incompatibilità) ruotino attorno al pianeta accoglienza. Nello specifico, dal 2020 al 2023 la Oikos ha ricevuto, solo dal dal comune di Udine, 1 milione 166 mila euri per il servizio di affidamento accoglienza minori stranieri non accompagnati e neo maggiorenni. Nessuna incompatibilità, solo un fiume di danaro che finisce nelle casse di una onlus in continua espansione il cui presidente è un dipendente regionale in aspettativa e datore di lavoro della moglie, consigliera comunale.