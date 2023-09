FestivalDreosto Exxx…Polzive!!! Leon, Pizzimenti, Cisint, Mazzolini e Roberti eletti nel direttivo della Lega Fvg. Fra i 15 delegati al congresso federale, 6 sono della provincia di Udine. I nomi. Sui migrantes: “Ho chiesto a Crosetto l’intervento dell’esercito”.

Dopo che Stefano Bernobich, Rinaldo Bosco, Amalia Ferrari, Maurizio Franz e Lorenza Ioan avevano ritirano le rispettive candidature al direttivo regionale della Lega per Salvini Premier del Friuli Venezia Giulia, oggi sono stati eletti i seguenti iscritti: Michele Leon con 75 voti per Pordenone; Graziano Pizzimenti con 62 e Stefano Mazzolini 60 per Udine; Pierpaolo Roberti 56 Trieste e Anna Cisint con 41 voti, Gorizia. Uno per provincia, due Udine per rappresentare anche l”Alto Friuli. Gli eletti andranno ad aggiungersi ai 4 segretari provinciali. Soddisfatto il segretario provinciale Bosello che è riuscito a far eleggere un rappresentante per area della provincia di Udine. I 15 delegati al congresso federale sono: Marco Bottecchia 46, Marco Brancale 14, Monika Drescig 31, Ivo Gherbassi 13, Michela Manera 20, Igor Gortani 30, Alberto Guerra, Raffaella Fiormaria Marin 26, Fabio Verzegnassi 14, Sania Morassi 20, Andrea Paravano 26, Guido Pessotto 22, Mario Pittoni 31, Pamela Rabaccio, 47 e Massimo Zoppi 12. Con l’elezione del direttivo e dei delegati, si sono chiusi all’Ente Fiera di Martignacco i lavori del congresso regionale della Lega Fvg. Soddisfatto Marco Dreosto che rimarca: “Abbiamo obiettivi ambiziosi che saranno raggiungibili grazie al lavoro dei militanti e iscritti che oggi hanno voluto confermare il sostegno a me come segretario regionale. I rapporti con Fedriga sono eccellenti e la lista del Presidente è stata una grande opportunità per la nostra regione capace di coinvolgere e mettere assieme persone non propriamente leghiste che oggi sono al governo della regione». In merito al tema dell’immigrazione Dreosto ribadisce: «Noi sosteniamo il blocco alle frontiere, addirittura io ho chiesto al ministro Crosetto l’intervento dei militari per affrontare il controllo alle frontiere. L’hotspot per noi potrebbe essere inteso solo come soluzione di un compromesso rispetto al tema prioritario che noi vogliamo, ovvero che l’Europa si muova a dare risposte serie e concrete con la chiusura dei confini delle frontiere europee. Su Jalmicco non spetta a noi individuare il sito più idoneo ad accogliere gli stranieri, è un tema governativo. Sull’acciaieria, l’argomento è importante perché riguarda un settore che fa pil nella nostra regione e dobbiamo salvaguardare questi aspetti, tuttavia voglio sottolineare che abbiamo intenzione di muoverci in sinergia con tutti gli attori in campo e il nostro presidente Fedriga. Tutto ciò che dovesse realizzarsi in quell’area, dovrà essere condiviso dal territorio e dalla regione». Il segretario Salvini ha portato i saluti ai congressisti collegato in videoconferenza. Ha dato forfait causa impegni alla Mostra del cinema di Venezia e alla premiazione del Gran Premio d’italia.