CherColser Exxx…Polzive!!! 4 anni di proroghe sui servizi socioassistenziali di Trieste per la tigre di Parma. Nell’attesa delle domande, il raggruppamento di imprese incassa l’adeguamento Istat: 315mila euri per il 2023.

Al centro del mondo rimane sempre lei, la tigre di Parma che si materializza col nome di ColSer afferente al gruppo Aurora Domus. Questa volta si tratta dei servizi socio-assistenziali, sociosanitari e complementari, di ristorazione, di pulizia, di lavanderia e di ritiro e smaltimento rifiuti speciali, relativi alle attività espletate a favore degli utenti delle strutture per anziani gestite dal Comune di Trieste. L’RTI guidata dalla Aurora Domus cui fa parte la ColSer, ha chiesto l’adeguamento Istat che comporta una spesa 315.000,00. Fin qui nulla di strano. La questione diventa paludosa rispetto al numero di proroghe che hanno allungato di oltre 4 anni l’affidamento del servizio. L’appalto era stato vinto nel lontano 2014 dal Raggruppamento Temporaneo fra Aurora Domus Coop. Soc. Onlus (capogruppo), Colser Servizi scrl. e Vivenda SpA (mandanti) per la durata di cinque anni. Il regime di proroga è compreso fra il 2020 e il 2023 e porta la scadenza del contratto di appalto alla data del 31 dicembre di quest’anno. Va ricordato che a Trieste la ColSer, sia nelle vesti di capogruppo che come mandante, è presente al Cattinara; in consiglio regionale col servizio di pulizia e manutenzione delle piante in vaso e nel palazzo comunale di piazza Unità d’Italia col servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di proprietà o pertinenza del Comune di Trieste assieme alla Società Cooperativa L’Orologio di Pontassieve. Dopo 2 anni, le proroghe sono esaurite e si va a nuova gara. Le domande per partecipare all’appalto dei servizi socio-assistenziali, sociosanitari e complementari (…) relativi alle attività espletate a favore degli utenti delle strutture per anziani gestite dal Comune di Trieste, vanno presentate entro il 20 settembre. Valore 96 milioni di euri più iva. Girano già i nomi dei vincitori. Sono giorni di intensa attività per un amministratore locale.