LignanoBaccano Exxx…Polzive!!! Approvata la variante per l’ampliamento del parcheggio multipiano dell’hotel Columbus. Chiusi i fori di un edificio confinante per aggirare il vincolo della distanza.

Il 10 luglio scorso, il consiglio comunale di Lignano Sabbiadoro ha approvato all’unanimità, con 16 voti favorevoli (assente Marco Donà) la proposta di variante al Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata denominato “Hotel Columbus”. Il siluro di cemento che in pieno agosto copre il sole che splende sui turisti in spiaggia (vedi leopost 24 ottobre 2022). La variante è funzionale alla necessità dei titolari dell’albergo di ampliare il parcheggio multipiano prospiciente a Vicolo Marano. Fino a qualche anno fa, i lavori di ampliamento venivano bloccati dal proprietario dell’edificio confinante che lamentava il mancato rispetto della distanza fra il parcheggio e l’immobile a ovest. Dopo che i proprietari dell’albergo hanno acquisito l’edificio residenziale, sono stati modificati i prospetti ricorrendo al tamponamento dei fori e a pareti cieche che si devono intendere prive di finestre e prive di qualsiasi apertura per luci e vedute. Le modifiche si sono rese necessarie per poter estendere la sagoma d’ingombro del corpo di fabbrica del parcheggio multipiano. Peraltro, sul lato est il parcheggio multipiano confina per 1,60 metri con un fabbricato di proprietà dell’Hotel Columbus dove il confine viene colmato con una minuscola tettoia attaccata al parcheggio. Per restare in tema, la Corte d’Appello di Trieste aveva confermato recentemente il parere del tribunale di Udine rispetto alla demolizione di una palazzina costruita in via dell’Acquedotto a Lignano Sabbiadoro. Era a meno di 10 metri di distanza dall’edificio prospiciente. I limiti di densità edilizia, altezzza e distanza tra fabbricati non sono derogabili.