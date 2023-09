MonteArgentario Exxx…Polzive!!! Il comune Toscano batte il Friuli per magheggi: una spa vince l’appalto dei parcheggi col 61% di ribasso!

Su queste pagine abbiamo riportato di appalti ottenuti in Friuli con ribassi sull’ordine del 20/25%. C’è di peggio. La società Apcoa Parking spa di Mantova ha vinto l’appalto per il servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento con parcometri e servizi ausiliari del traffico nel comune di Monte Argentario. Il bando era stato emesso nel 2019 con decorrenza luglio 2020 per quattro anni. Valore stimato: 2.687.713,68 euri, pari alla somma incassata dalla società cui era stato affidato il servizio dal luglio 2014 al mese di agosto 2018. L’esito della gara é stato clamoroso. L’Apcoa Parking Italia Spa si é aggiudicata l’appalto con un ribasso del 61%!! Com’è possibile praticare quel ribasso? C’è un escamotage che si chiama “penale contrattuale”. Ad ogni sanzione segnalata dagli ausiliari, la società Apcoa applica la penale pari a 10 euri. Il povero automobilista si vede così spremuto due volte: la sanzione per ticket scaduto e la “penale”. Naturalmente la fascia oraria della sosta a pagamento é dalle 8 alle 24. In foto si vede l’ausiliare all’opera, munito di torcia, sul lungomare… alle 11 di sera.