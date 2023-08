FriulaniBaciamani Exxx…Polzive!!! Dopo le esequie di lunedì, Agrusti convoca i suoi devoti in trattoria.

Autunno turbolento per il Friuli che non manca di esibire il suo caratteristico coté servile e cortigiano. Lunedì scorso dopo le esequie di Gianni Bravo in duomo a Udine, il presidente di Confindustria Alto Adriatico Michelangelo Agrusti ha convocato i suoi fedelissimi nella trattoria di via San Francesco. Giovanni Da Pozzo guidava la cordata. Il tolmezzino, grazie alla piegatura verso Agrusti, si sta avviando verso il record di anni di presidente di Camera di Commercio: 21! considerando i mandati di Udine (dal 2007). Da Pozzo verrà rieletto ad ottobre alla guida dell’ente per i prossimi 5 anni, fino al 2028. A fare codazzo dietro al pordenonese si sono notati: Collino, Cargnelutti, Saro e Tilatti. Tema della bicchierata l’acciaieria. Agrusti cercherà in tutti i modi di impedirne la costruzione. La crescita del PIL della provincia di Udine irrita i pordenonesi. E i baciapile friulani ingoiano. Benedetti e Bini ne tengano conto.