CernoFocus Exxx…Polzive!!! Il direttore de L’Identità debutta su Mediaset, giovedì 7 e venerdì 8 settembre. In prima visione assoluta: “1943”.

Lo aveva anticipato venerdì scorso al meeting di Fratelli d’Italia a Lignano (vedi Leopost), ora la conferma delle voci che davano come probabile un ritorno in tv, con un suo programma, di Tommaso Cerno. Si tratta di FocusTv il canale specializzato in produzioni documentaristiche che fa riferimento a Mediaset. Il programma d’esordio è impegnativo: 1943. Nel promo al programma Cerno ricorda: “1943 è l’anno che pone domande e pretende risposte”. Giovedì 7 e venerdì 8 settembre alle ore 21,05 su Focus Tv.